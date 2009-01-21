مهدکودکهای ایران پس از 80 سال سابقه وضعیت مطلوب ندارند

سید حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت مهدهای کودک در کشور خاطر نشان کرد: از سال 1380 به بعد حرکتها و فعالیتهای قابل قبولی صورت گرفته است و میزان خدمات صورت گرفته از سوی مهد های کشور رشد چشمگیری داشته است.

وی جوادی گفت: ارتقای توانمندیهای مدیران و مربیان مهد کودک ها، برگزاری کلاس های آموزشی از بین بردن خلاء، فقدان محتوای آموزشی یکپارچه به ویژه برای گروه سنی زیر سه سال با رویکرد تحولی، لحاظ کردن مباحث فرهنگی و دینی از مهمترین برنامه های امور کودکان و نوجوانان کشور به شمار می آید.

جوادی با اشاره به این موضوع که سرمایه گذاری در این مقوله در دولت نهم با رشد دو هزار درصدی همراه بوده است، افزود: راه اندازی 120 آدینه مهد در کشور، بستن توافقنامه با راهنمایی و رانندگی و آموزش مقررات راهنمایی، پرداختن به بحث بهبود تغذیه کودکان در کنار پرداختن به مقوله آموزش و کاهش 50 در صدی سوء تغذیه در کودکان تحت پوشش از مهمترین دستاوردهای این سرمایه گذاری است.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: بر اساس سیاستهای سازمان تا پایان برنامه چهار ساله باید 20 درصد کودکان 3 تا 6 سال زیر پوشش قرار بگیرند که به این مهم دست پیدا کرده ایم که تا پایان برنامه پنجم توسعه این رقم تا 50 درصد افزایش خواهیم داد که تحقق این امر منوط به مساعدت و همکاری دولت است.

جوادی در خصوص وضعیت مهدهای کودک در خراسان شمالی خاطر نشان کرد: مهدهای کودک در خراسان شمالی در قیاس با شاخصهای کشوری در سطح بسیار پایینی قرار دارند که بهبود این وضعیت مستلزم تلاش بیشتر مسئولان و تعامل بیشتنر دستگاه ها است.

وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت استان خراسان شمالی و خطرآسیب های اجتماعی بویژه مسئله اعتیاد، یکی از بهترین راههای مقابله با این آسیبها توسعه آموزشها برای کودکان خردسال و توسعه مهد کودکها در روستاها و قرار دادن تجارب غنی در اختیار کودکان است.

65 هزار و 500 کودک در کشور از خدمات مهد کودک استفاده می کنند. 13هزار و پنج مهد کودک در کشور خدمات و سرویسهای آموزشی را به این کودکان ارائه می کنند که از این تعداد مهد کودک در کشور شش هزار مهد در روستاها و مناطق محروم مستقر است.

در حال حاضر بیش از 85 درصد مهدهای کودک در کشور خصوصی هستند.