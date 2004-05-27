امروز در تاريخ

تولد ابن خلدون :

در چنين روزي در سال 1332 ميلادي ابن خلدون از بزرگترين دانشمندان و جامعه شناسان عرب به دنيا آمد . وي تاريخ نگار و جامعه شناس بود . ابن خلدون ، متفكر ، فقيه و محقق تونسي قرن هشتم هجري است . او استاد الهيات جامع الازهر ، ‌ قاضي القضات قاهره و بزرگترين تاريخ نگار عرب به شمار مي رود . آرنولد توين بي سرشناس ترين مورخ قرن بيستم او را بنيانگذار واقعي مكتب فلسفه تحليلي تاريخ دانسته است. مشهور ترين كتاب وي «مقدمه» نام دارد . وي در مقدمه به نقد و بررسي جامعه شناسانه موضوعات عصر خويش پرداخته است .



اعطاي امتياز تهران - جنوب :





درچنين روزي در سال 1307 هجري قمري شاه قاجار امتياز ساخت راه آهن تهران ـجنوب را به يحيي خان مشيرالدوله واگذار كرد . مدتي نگذشت و تنها به فاصله چند رو ز، امتياز يادشده سرانجام كمپاني لينچ انگليسي اعطا گرديد . مردم غيور ايران با پي بردن به واقعيت ، نسبت به اين وقاحت سكوت اختيار نكردند و با اتخاذ مواضع شديد ، شاه را مجبور به لغوامتياز ياد شده كردند .



افتتاح نخستين مجلس شوراي اسلامي :

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در چنين روزي درسال 1359 نخستين مجلس شوراي اسلامي دراين روزآغاز به كار كرد . هفتم خرداد درهردوره به عنوان روز آغاز به كارمجلس جديد بوده است به طوري كه مجلس دوم درسال 1363 مجلس سوم درسال 1367 ، مجلس چهارم درسال 1371 ، مجلس پنجم در سال 1375 و مجلس ششم در سال 1379 در اين روز آغاز به كار كرده اند .



سوء قصد به جان آيت الله هاشمي رفسنجاني :





در چنين روزي در سال 1358 گروه منحرف فرقان در يك اقدام تروريستي آيت الله اكبرهاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلت نظام را مورد سوء قصد قرار دادند . خوشبختانه اين سوء قصد با بن بست روبرو گرديد. گروه فرقان از ابتداي انقلاب اسلامي با اهداف تروريستي شماري از برترين فرزندان انقلاب را به شهادت رساند .



تولد آرنولد بنت :

در چنين روزي در سال 1867 ميلادي آرنولد بنت نمايشنامه نويس ، نويسنده و منتقد مشهور انگليسي به دنيا آمد . بابل بزرگ عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ان داگلاس كاكرافت :

در چنين روزي در سال 1897 ميلادي كاكرافت فيزيكدان بر جسته انگليسي ديده به جهان گشود . رادار عنوان مهمترين اختراع اوست . وي به سال 1951 به خاطر همين اختراع جايزه نوبل را از آن خود كرد .



در گذشت نيكلاي بستوژ ف :

در چنين روزي در سال 1855 ميلادي بستوژف نويسنده و نقاش بر جسته روس ديده از جهان فروبست . حساب هلند عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت جواهر لعل نهرو :





در چنين روزي در سال 1964 ميلادي جواهر لعل نهرو نخست وزير مستقل هندوستان ديده از جهان فروبست . وي در سن هفتادو چهار سالگي در گذشت. نهرو در سال 1930 ميلادي كه از اعضاي برجسته كنگره اين كشور نيز بود ، در سن چهل و يك سالگي رهبر حزب كنگره شد . وي مريد گاندي بود و در بيشتر برنامه هاي گاندي او را ياوري مي كرد . هم او بود كه اعلاميه استقلال هند را قرائت كرد و پرچم هند را با افتخار و به دور از استعمار انگلستان به پرواز در آورد .



نخستين تورنادو در آمريكا :

در چنين روزي در سال نخستين تورنادوي ( گردباد ) عظيم در ايالات متحده آمريكا وزيدن گرفت . اين تورنادو بيش از 255 نفر را كشت و هزاران نفر را بي خانمان كرد .



مداخله ژاپن در چين :





در چنين روزي در سال ژاپن با انجام عمليات نظامي در حين جنگ داخلي در چين ، عملا در وضعيت اين كشور مداخله نظامي كرد .



دستور قتل مردم :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي هيتلر دستور قتل عام بيش از ده هزار تن از مردم چكسلواكي را صادر كرد .



تشكيل كميسون دفاعي :

در چنين روزي در سال 1952 ميلادي كميسيون دفاعي اروپايي تشكيل شد .



حمله به الجزاير :

در چنين روزي در سال 1956 ميلادي فرانسه حمله خود را به الجزاير آغاز كرد .



ورود نظاميان :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي بر اثر يك كودتاي نظامي در تركيه حكومت دموكراتيك در اين كشور عقب نشست . در اين كودتا ژنرال جمال گورسل قدرت را در دست گرفت .



ناتو در شرق :

در چنين روزي در سال 1997 ميلادي رييس جمهور وقت روسيه ، بوريس يلتسين براي نخستين بار در تاريخ با پيمان آتلانتيك شمالي ناتو ، پيمان نظامي و همكاري امضا كرد .



صدور قرار بازداشت ميلوشويچ :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي دادگاه كيفري بين المللي قرار بازداشت اسلوبودان ميلشويچ را به عنوان جنايتكار جنگي صادر كرد . اين راي به دليل جنايات بسيار صرب ها در جنگ بوسني عليه او صادر شد .



