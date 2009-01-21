تنها به پیروزی در هر مسابقه فکر می کنم / برای شکست پیکان برنامه داریم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم راه آهن شهرری گفت: بازیکنان تیم ما پس از پیروزی برابر پاس همدان با انگیزه های بالاتر در مسابقات آینده به میدان می روند تا با کسب نتایج مد نظر، جایگاه مناسبی را در جدول رده بندی بدست آورند.

وی با بیان اینکه تیمش شب گذشته در دیداری تدارکاتی با نتیجه 4 بر صفر از سد تیم امید این باشگاه گذشت، اضافه کرد: برای دیدار با پیکان، نورمحمدی و میختاریان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم، ضمن اینکه پدر ابراهیم کریمی هم دیروز فوت کرده است و این مساله تنها مشکل تیم ما محسوب می شود.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری در پاسخ به این سوال که برای کسب چه نتیجه ای به قزوین می روید؟، اظهار داشت: ما در هر دیدار با تفکر پیروزی به میدان می رویم، حتی اگر میهمان حریف قدرتمندی همچون پیکان باشیم زیرا در فوتبال سه امتیازی تساوی با شکست تفاوتی ندارد.

یاوری در پایان با بیان اینکه برای شکست پیکان برنامه داریم، گفت: با توجه به انگیزه بالای بازیکنان تیم و تاکتیک هجومی که برای این دیدار در نظر گرفته ام، می توانیم با شکست حریف در ورزشگاه خانگی، با کسب 3 امتیاز ارزشمند این دیدار به تهران باز گردیم.

دیدار تیم های فوتبال پیکان قزوین و راه آهن شهرری در چارچوب هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ساعت 14:30 روز جمعه با قضاوت البرز حاجی پور در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می شود.