تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم ژانویه سال 2009 میلادی.
- هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیمهای ماشین سازی تبریز و تربیت یزد، از گروه "ب" در ورزشگاه تختی تبریز آغاز می شود.
- رئیس کمیته فوتسال به همراه جمعی از مدیران باشگاههای لیگ برتری و دسته اولی امروز در نشستهای جداگانه با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال دیدار می کند.
- هفته اول از مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه 1:
* هنگ کنگ - بحرین
گروه 2:
چین - ویتنام
گروه 3:
* مالزی - امارات
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* اودینزه - سامپدوریا
* اینتر - رم
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* والنسیا - سویا
* اسپانیول - بارسلونا
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