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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۰۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته سیزدهم و پایانی از نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و همچنین برگزاری مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های 2011 آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم ژانویه سال 2009 میلادی.

- هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیم‌های ماشین سازی تبریز و تربیت یزد، از گروه "ب" در ورزشگاه تختی تبریز آغاز می شود.

- رئیس کمیته فوتسال به همراه جمعی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری و دسته اولی امروز در نشست‌های جداگانه با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال دیدار می کند.

- هفته اول از مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه 1:
* هنگ کنگ - بحرین
گروه 2:
چین - ویتنام
گروه 3:
* مالزی - امارات

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* اودینزه - سامپدوریا
* اینتر - رم

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:
* والنسیا - سویا
* اسپانیول - بارسلونا

کد مطلب 820173

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