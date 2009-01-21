تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و یکم ژانویه سال 2009 میلادی.

- هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار بین تیم‌های ماشین سازی تبریز و تربیت یزد، از گروه "ب" در ورزشگاه تختی تبریز آغاز می شود.

- رئیس کمیته فوتسال به همراه جمعی از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری و دسته اولی امروز در نشست‌های جداگانه با علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال دیدار می کند.

- هفته اول از مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه 1:

* هنگ کنگ - بحرین

گروه 2:

چین - ویتنام

گروه 3:

* مالزی - امارات

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* اودینزه - سامپدوریا

* اینتر - رم

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می شود:

* والنسیا - سویا

* اسپانیول - بارسلونا