پليس رژيم صهيونيستي يك خبرنگار انگليسي را دستگير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسراييلي" يديعوت آحارونوت"، دفترنخست وزيررژيم صهيونيستي كه بركار سازمان اطلاعات اسراييل (شين بت) نظارت دارد، اعلام كرد: دستورجلوگيري از مصاحبه وي از افشاي اطلاعات درباره نيروگاه هسته اي را صادر كرده است.

لازم به ذكر است هونام سال 1986 اقدام به مصاحبه با فانونوعامل افشاي برنامهاي هسته اي ديمونا اسراييل كرده بود.

اطلاعاتي كه مردخاي فانونوعامل افشاي برنامه هاي هسته اي اسراييل پيشتر فاش كرده بود و روزنامه ساندي تايمزانگليس نيز آن را منتشركرد، باعث شد تا كارشناسان پيش بيني كنند كه اسراييل حدود 400 بمب هسته اي دراختيار دارد .