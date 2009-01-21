  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۱۲

هفته بیست و سوم لیگ برتر /

اسامی محرومان اعلام شد/ برهانی و نوری غایبان بزرگ هفته

اسامی محرومان اعلام شد/ برهانی و نوری غایبان بزرگ هفته

بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر 15 بازیکن نمی توانند تیم‌های خود را در هفته بیست و سوم این رقابت‌ها همراهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اعلام کرد 15 بازیکن از 13 تیم لیگ برتری نمی توانند به دلیل محرومیت، تیم‌های خود را در هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور همراهی کنند. در این بین آرش برهانی و محمد نوری بزرگترین غایبان دیدارهای این هفته هستند.

اسامی بازیکنان محروم هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
آرش برهانی (استقلال تهران)، مصطفی بیژنی (استقلال اهواز)، ابراهیم توره (پرسپولیس)، همت عابدین نژاد (برق شیراز)، ابوالفضل حاجی زاده و مجید غلام‌نژاد (پاس همدان)، مرتضی عزیزمحمدی (پیکان قزوین)، قاسم حدادی فر (ذوب آهن اصفهان)، رسول میرطرقی (مس کرمان)، مهدی چمن آرا (ملوان بندرانزلی)، محمد مختاری (داماش گیلان)، محمد نوری (صبای قم)، روح الله بهرامی، سیروس سنگچولی و محمد مطوری (پیام مشهد)

کد مطلب 820180

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها