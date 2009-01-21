اسامی محرومان اعلام شد/ برهانی و نوری غایبان بزرگ هفته

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر اعلام کرد 15 بازیکن از 13 تیم لیگ برتری نمی توانند به دلیل محرومیت، تیم‌های خود را در هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور همراهی کنند. در این بین آرش برهانی و محمد نوری بزرگترین غایبان دیدارهای این هفته هستند.

اسامی بازیکنان محروم هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

آرش برهانی (استقلال تهران)، مصطفی بیژنی (استقلال اهواز)، ابراهیم توره (پرسپولیس)، همت عابدین نژاد (برق شیراز)، ابوالفضل حاجی زاده و مجید غلام‌نژاد (پاس همدان)، مرتضی عزیزمحمدی (پیکان قزوین)، قاسم حدادی فر (ذوب آهن اصفهان)، رسول میرطرقی (مس کرمان)، مهدی چمن آرا (ملوان بندرانزلی)، محمد مختاری (داماش گیلان)، محمد نوری (صبای قم)، روح الله بهرامی، سیروس سنگچولی و محمد مطوری (پیام مشهد)