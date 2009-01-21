بانک توسعه تعاون با پنج تریلیون ریال سرمایه فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ماشاءالله عظیمی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با موسسات مالی و اعتباری بخش تعاون استان گلستان افزود: اساسنامه بانک توسعه تعاون پس از امضای وزیران تعاون و امور اقتصادی و دارایی تقدیم هیئت دولت شد که در اولویت کاری کار گروه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: همچنین موضوع تاسیس بانک توسعه تعاون نیز در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که به تازگی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: برای تدوین اساسنامه بانک توسعه تعاون کلیه نظامهای بانکداری جهان مورد بررسی قرار گرفته شد و با راه اندازی بانک توسعه تعاون، نظارت بر تعاونیهای اعتباری با این بانک خواهد بود،

به گفته عظیمی یکی از اصلی ترین وظایف وزارت تعاون هویت بخشی به بخش تعاون است و اکنون حدو 26 ملیون نفر در کشور عضو شرکتهای تعاونی هستند که با تشکیل تعاونیهای سهام عدالت همه جمعیت کشور زیر پوشش تعاونی قرار می گیرند.

مدیرعامل صندوق تعاون کشور، هویت بخشی به بخش تعاون را از جمله وظایف بخش تعاون برشمرد و اظهار داشت: مدیریت بر تعاونیها یکی دیگر از جنبه های توجه وزارت تعاون است که در این زمینه هدایت و مدیریت بر بخش موسسات مالی و پولی و اعتباری جزو برنامه های ما است.

وی گفت: باید تفاهمنامه سه جانبه با اتحادیه های تعاونیهای اعتباری، اداره کل تعاون و صندوق تعاون منعقد شود تا مدیریت بر تراکنشهای مالی به نحو مطلوب انجام پذیرد.

وی یادآورشد: صندوق تعاون علاوه بر نظارت بر عملکرد تعاونیهای اعتبار در مسائل حقوقی، کارشناسی و مالی نیز به این تعاونیها کمک می کند.