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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۴۱

طرح استقرار سیستم مدیریت سلامت در 60 مدرسه گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: کاشناس مسوول سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: طرح HSE، استقرار سیستم مدیریت سلامت در 60 مدرسه این استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نوروزی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بهداشینی این سازمان افزود: این طرح از سال تحصیلی 86-85 در استان آغاز شد که در دو سال اخیر 44 مدرسه زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و امسال این طرح در 60 مدرسه اجرا می شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که محیط نامناسب مدرسه مانند شرایط نامساعد ساختمان به لحاظ گنجایش، نور، تهویه، دما، سر و صدا و امکانات ایمنی و تجهیزات غیراستاندارد موجب صدمات جسمانی و روانی در دانش آموزان می شود، این طرح اجرا شده است.

به گفته نوروزی، استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی مدیران، اولیاء و دانش آموزان، همکاری درون بخشی و بین بخشی جهت استاندارد سازی محیط مدارس، تامین سلامت دانش آموزان از طریق ارتقاء سطح بهداشت و سلامت مدارس و مشخص کردن فاصله مدرسه از استانداردهای تعیین شده از جمله اهداف اجرای این طرح است.

کارشناس مسئول سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: در بررسی و مشکلات مدارس در سال تحصیلی 86-85 ، 530 میلیون ریال برای رفع نواقص موجود به مدارس اختصاص یافت.

وی یادآور شد: طرح استقرار سیستم مدیرت سلامت در هشت استان کشور در حال اجرا است.

استان گلستان 348 هزار دانش آموزی و سه هزار و 608 مدرسه دارد.

 

 

کد مطلب 820187

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