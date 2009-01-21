طرح استقرار سیستم مدیریت سلامت در 60 مدرسه گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سعید نوروزی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بهداشینی این سازمان افزود: این طرح از سال تحصیلی 86-85 در استان آغاز شد که در دو سال اخیر 44 مدرسه زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و امسال این طرح در 60 مدرسه اجرا می شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که محیط نامناسب مدرسه مانند شرایط نامساعد ساختمان به لحاظ گنجایش، نور، تهویه، دما، سر و صدا و امکانات ایمنی و تجهیزات غیراستاندارد موجب صدمات جسمانی و روانی در دانش آموزان می شود، این طرح اجرا شده است.

به گفته نوروزی، استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی مدیران، اولیاء و دانش آموزان، همکاری درون بخشی و بین بخشی جهت استاندارد سازی محیط مدارس، تامین سلامت دانش آموزان از طریق ارتقاء سطح بهداشت و سلامت مدارس و مشخص کردن فاصله مدرسه از استانداردهای تعیین شده از جمله اهداف اجرای این طرح است.

کارشناس مسئول سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: در بررسی و مشکلات مدارس در سال تحصیلی 86-85 ، 530 میلیون ریال برای رفع نواقص موجود به مدارس اختصاص یافت.

وی یادآور شد: طرح استقرار سیستم مدیرت سلامت در هشت استان کشور در حال اجرا است.

استان گلستان 348 هزار دانش آموزی و سه هزار و 608 مدرسه دارد.