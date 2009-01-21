مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ و جزئیات پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای سال 87 اعلام شد

حداقل حقوق و میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

کاهش قیمت خودرو در سال آینده



اعتماد:

ناگفته های میر حسین موسوی پس از بیست سال سکوت

درباره انتخابات ریاست جمهوری؛ خاتمی: روزهای آینده تصمیم نهایی را می گیرم

لغو کامل برنامه های احمدی نژاد به دلیل کسالت

لاریجانی از موضع مجلس درباره کنکور دفاع کرد؛ سازمان سنجش: مسئولیت سهمیه 40 درصدی متوجه ما نیست

در پی تهدید فردوسی پور به کناره گیری از برنامه 90؛ عقب نشینی سازمان تربیت بدنی



اعتماد ملی :

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شد

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از نرخ سود پایین تر از تورم

ناگفته های میر حسین موسوی از دهه 60

بشار اسد در گفتگو با هفته نامه اشپیگل: اروپا مخفیانه با حماس مذاکره می کند

عباس عبدی: خاتمی قدرت بالفعل کردن محبوبیت خود را ندارد



ایران :

برای نخستین بار در تاریخ این سازمان بین المللی صورت گرفت؛ ریاست ایران بر دو نهاد سازمان ملل

معاون ارزی بانک مرکزی: ذخیره ارزی کشور برای واردات سال آینده کافی است

حمایت نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در تخصیص اعتبارات مترو

نمایشها در 17 تالار اجرا می شود؛ آغاز جشنواره بین المللی تئاتر فجر



ابرار:

علی لاریجانی: در مسئله هدفمند کردن یارانه ها نباید با توهم جلو رفت

ناگفته های میر حسین موسوی از مدیریت بحران در دهه نخست انقلاب

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: بعید است مجلس نقدی شدن یارانه ها را تصویب کند

کسب رتبه برتر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری قوامین در جشنواره برترین های روابط عمومی کشور

مدیر عامل مترو: درهای حساب ذخیره ارزی هنوز بر روی مترو بسته است



ابتکار:

گزارش دردسرهایی که رئیس جمهور آمریکا آفرید؛ پایان بوش

احمدی نژاد: وقتی دانش جعفری را برکنار کردم، قلبم درد گرفت

هاشمی رفسنجانی: تخصص های موجود در حوزه های علمیه پاسخگو نیست

خاتمی: این روزها در موقعیت سختی قرار دارم



اسرار:

میر حسین سکوت را شکست

هاشمی رفسنجانی: تخصص های حوزه های علمیه پاسخگوی سئوالات نیست

اوباما؛ امیدی برای بهبود وجهه سیاه آمریکا

عماد افروغ: ثروت و قدرت توهم آور است

علی لاریجانی: دولت کارشناسانه تر عمل کند

اطلاعات:

دکتر لاریجانی رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر: پرداخت مستقیم در هدفمند کردن یارانه ها نباید اصل باشد

جزئیات ساماندهی و توسعه فضاهای فرهنگی تهران

جشنواره بین المللی تئاتر فجر امروز گشایش می یابد

اوباما رسما ریاست جمهوری آمریکا را به عهده گرفت

در دیدار مشاور امنیت ملی عراق؛ جلیلی: امنیت ایران و عراق موضوعی مشترک و به هم پیوسته است



پول:

بدهی 10 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

خاتمی: تصمیم نهایی را در روزهای آینده اعلام می کنم

نفت 35 دلار

سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما در حضور صدها هزار نفر در صحن "نشنال مال"

هاشمی: درهای حساب ذخیره ارزی به روی مترو بسته است



تفاهم:

مدیر عامل تامین اجتماعی: دولت باید سود بپردازد

دفاع فعالان جامعه فوتبال از 90: سازمان به این تریبون نیاز دارد

یک فعال کارفرمایی با اشاره به لایحه کاهش ساعت اداری: زنان حذف می شوند



جام جم:

روزهای خوش شانسی بانکها

اعلام شرایط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی خارج به داخل

انتظارها برای تحقق " سیاست تغییر" اوباما

جشن بزرگ دانشجویان به مناسبت پیروزی مقاومت غزه



جوان:

بودجه 88؛ سناریو در سناریو

سفر عمره به 12 روز کاهش یافت

کشورهای عربی طی نامه ای از آژانس درخواست کردند؛ تحقیق درباره استفاده اسرائیل از اورانیوم ضعیف شده

هشدار نسبت به سبک های مشاوره وارداتی



جمهوری اسلامی:

رئیس سابق موساد: حماس در طول جنگ همچنان استوار ماند

رئیس ستاد بزرگداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خبر داد: افتتاح 900 طرح بزرگ همزمان با جشن شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی

آیت الله هاشمی رفسنجانی: تنوع و وسعت سئوالات دینی و قرآنی در جامعه افزایش یافته است

نخست وزیر ترکیه: اسرائیلیها در سرزمینی که به آنها تعلق ندارد چه می کنند؟



حیات نو:

خاتمی: حول یک اندیشه اجتماع کنیم نه شخص

نقض آتش بس توسط اسرائیل

تصمیم دولت برای افزایش چند برابری قیمت برق و سوخت

انتقاد رئیس پلیس راهور تهران از محیط زیست و صنایع خودروسازی

مهندس موسوی دیدگاه اقتصادی خود را اعلام کرد ؛ ناگفته های میر حسین



خبر:

در گفتگو با سایت کلمه؛ میر حسین موسوی سکوت 20 ساله را شکست

بوش دیشب قدرت را به اوباما سپرد؛ سکان کاخ سفید در دستان باراک اوباما

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: پرداخت عیدی بیمه شدگان تامین اجتماعی همانند کارکنان دولت

وزیر نفت خبر داد: اعلام مکان میدانهای نفتی جدید کشف شده به زودی



خورشید:

لاریجانی پیش بینی کرد: احتمال لغو پرداخت مستقیم یارانه ها

وزیر جهاد کشاورزی: تولید کنندگان مواد لبنی انصاف را رعایت کنند

بزرگترین رویداد تئاتری کشور امروز آغاز می شود؛ جشنواره ای دیگر برای تئاتر ایران

وزیر بهداشت: نرخ بیکاری در گروه علوم پزشکی در حد صفر است



دنیای اقتصاد:

در تدوین بودجه سال آینده بررسی می شود؛ سه سناریو برای دلار 88

بوش کاخ سفید را تحویل داد؛ آغاز عصر اوباما

سرنوشت پرداخت نقدی یارانه ها در ابهام؛ لاریجانی: نباید با توهم پیش برویم

پس از 20 سال در یک مصاحبه مفصل تشریح شد؛ اقتصاد دهه 60 به روایت میر حسین



سیاست روز:

تمهیدات وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار شب عید

کارشناسان درباره مسائل غزه با سیاست روز گفتگو کردند؛ آتش بس مرموز

بازخوانی پرونده ماجرای یک برنامه پر مخاطب؛ از طرح 90 سیاسی تا کشیدن ترمز 90 ورزشی

صدای عدالت:

خاتمی: امیدوارم طی روزهای آینده تصمیم نهایی را بگیرم

فردوسی پور در برنامه 90: مصلحت دیده شده سکوت کنیم!

لغو دوباره سفر احمدی نژاد به کرمانشاه

ناگفته های میر حسین از مدیریت بحران دهه نخست: پایان سکوت 20 ساله



قدس:

روز داغ اظهارنظرهای انتخاباتی

رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد: افزایش شدید قیمتهای جهانی تا 6 ماه آینده

تحلیل " رویترز" از چگونگی تعامل اوباما با ایران؛ سیاست تهدید باید " تغییر" کند

معاون وزیر علوم: رنج تجهیزاتی دانشگاهها 40 ساله شد

نخست وزیر ترکیه: شما اسرائیلیها در سرزمینی که مال خودتان نیست چه می کنید؟



کاروکارگر:

انتقاد نمایندگان مجلس و فعالان کارگری از بند 13 هدفمند سازی ؛ نباید بدون نظر جامعه کارگری لایحه ای در مجلس تصویب شود

میر حسین موسوی: اقتصاد اسلامی جامعه را به سوی عدالت و قسط می برد

جشن مقاومت در دانشگاه و تجمع مقابل لانه جاسوسی

آمریکاییها با لنگه کفش بوش را بدرقه کردند



کیهان:

ذخایر ارزی 80 میلیارد دلاری برای تامین نیازهای کشور کافی است

خواست مردم در سراسر جهان: صهیونیستهای کودک کش را محاکمه کنید

کودکان غزه: اسرائیل! منتظر انتقام ما باش

بوش زیر باران کفش مردم آمریکا کاخ سفید را ترک کرد

رویانیان: قیمت بنزین پلکانی آزاد می شود

وطن امروز:

لاریجانی: قطعا در انتخابات شرکت نمی کنم

امتناع عبدالله گل از حضور در مراسم شام اولمرت

با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد؛ جشن مقاومت در دانشگاه تهران

گزارش " وطن امروز" از آخرین تلاشهای اصلاح طلبان برای انتخابات کاندیدای نهایی؛ میر حسین یا خاتمی؟

افتتاح طولانی ترین تونل انتقال آب در کشور



همبستگی:

ناگفته های میر حسین موسوی از دهه نخست پس از پیروزی انقلاب: سهم مردم در اقتصاد آن دوران بالاتر از سهم دولت بود

اوباما کاخ سفید را تحویل گرفت

سفر عمره مفرده 12 روز شد

سید محمد خاتمی: در موقعیت سختی قرار دارم

متکی: خاورمیانه جدیدی در پی پیروزی حماس متولد شد



همشهری:

پور محمدی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری: کشور نیازمند تحولات عمیق است

700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی بافتهای فرسوده تهران

ناکامی انگلیس و فرانسه در تشدید تحریم های ایران

دولت 10 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است