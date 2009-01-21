مناطق نفت خیز جنوب در یک قدمی ملی حفاری

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رقابت های این هفته لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های کشور روز گذشته به صورت متمرکز به میزبانی مناطق نفت خیز جنوب در شهرک نفت اهواز برگزار و تا عصر همان روز ادامه داشت.
در این رقابت ها، وزنه برداران مناطق نفت خیز جنوب عملکرد موفقیت آمیزی از خود به نمایش گذاشتند و فاصله امتیازی خود را تیم صدرنشین لیگ برتر را به نیم امتیاز رساندند.
بنابراین گزارش، نتایج این رقابتها به شرح زیر می باشد:
دسته 56 کیلوگرم
گل بی اکتی از دانشگاه آزاد/ یک ضرب: 109 کیلوگرم/ دوضرب: 135 کیلوگرم/ مجموع: 244 کیلوگرم
مهرداد صفری از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 107 کیلوگرم/ دوضرب: 135 کیلوگرم/ مجموع: 242 کیلوگرم
ابوالقاسم داودی از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 106 کیلوگرم/ دوضرب: 130 کیلوگرم/ مجموع: 236 کیلوگرم
عباس قاسم زاده از زاگرس جنوبی فارس/ یک ضرب: 92 کیلوگرم/ دوضرب: 118 کیلوگرم/ مجموع: 210 کیلوگرم
هادی مرادپور از نیروی زمینی ارتش/ یک ضرب: 50 کیلوگرم/ دوضرب: 78 کیلوگرم/ مجموع: 128 کیلوگرم
امیر جوادی از پالایش و پخش کرمانشاه/ یک ضرب: 85 کیلوگرم/ دوضرب: 105 کیلوگرم/ مجموع: 190 کیلوگرم
دسته 62 کیلوگرم
سجاد بهروزی از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 123 کیلوگرم/ دوضرب: 156 کیلوگرم/ مجموع: 279 کیلوگرم
حسین بهارلویی از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 121 کیلوگرم/ دوضرب: 142 کیلوگرم/ مجموع: 263 کیلوگرم
وحید رودبارانی از دانشگاه آزاد/ یک ضرب: 117 کیلوگرم/ دوضرب: 145 کیلوگرم/ مجموع: 262 کیلوگرم
هادی نعمتی از نفت زاگرس جنوبی فارس/ یک ضرب: 103 کیلوگرم/ دوضرب: 135 کیلوگرم/ مجموع: 238 کیلوگرم
جاسم بهروزی از نیروی زمینی ارتش/ یک ضرب: 100 کیلوگرم/ دوضرب: 120 کیلوگرم/ مجموع: 220 کیلوگرم
وزنه بردار تیم پالایش و پخش کرمانشاه سر وزن کشی نرسید.
دسته 69 کیلوگرم
مسعود چترائی از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 135 کیلوگرم/ دوضرب: 165 کیلوگرم/ مجموع: 300 کیلوگرم
مهدی پانزوان از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 138 کیلوگرم/ دوضرب: 161 کیلوگرم/ مجموع: 299 کیلوگرم
کیقباد رستمی از پالایش و پخش کرمانشاه/ یک ضرب: 125 کیلوگرم/ دوضرب: 160 کیلوگرم/ مجموع: 285 کیلوگرم
محمد روشن از نفت زاگرس جنوبی فارس/ یک ضرب: 123 کیلوگرم/ دوضرب: 152 کیلوگرم/ مجموع: 275 کیلوگرم
علی پروانه از دانشگاه آزاد/ یک ضرب: 120 کیلوگرم/ دوضرب: 155 کیلوگرم/ مجموع: 275 کیلوگرم
فرهاد نجاری از نیروی زمینی ارتش/ یک ضرب: 110 کیلوگرم/ دوضرب: 140 کیلوگرم/ مجموع: 250 کیلوگرم
دسته 77 کیلوگرم
آیت اورامه از دانشگاه آزاد / یک ضرب: 156 کیلوگرم/ دوضرب: 177 کیلوگرم/ مجموع: 333 کیلوگرم
رسول تقیان از مناطق نفت خیز جنوب/ یک ضرب: 147 کیلوگرم/ دوضرب: 185 کیلوگرم/ مجموع: 332 کیلوگرم
شاهو جوانمردی از ملی حفاری ایران/ یک ضرب: 145 کیلوگرم/ دوضرب: 185 کیلوگرم/ مجموع: 330 کیلوگرم
احسان دارابیگی از پالایش و پخش کرمانشاه/ یک ضرب: 150 کیلوگرم/ دوضرب: 175 کیلوگرم/ مجموع: 325 کیلوگرم
حجت دهقانیان از زاگرس جنوبی فارس/ یک ضرب: 137 کیلوگرم/ دوضرب: 165 کیلوگرم/ مجموع: 302 کیلوگرم
محمد مهدی رانی پور از نیروی زمینی ارتش/ یک ضرب: 107 کیلوگرم/ دوضرب: 130 کیلوگرم/ مجموع: 237 کیلوگرم
دسته 85 کیلوگرم
محمد حسین برخواه از مناطق نفت خیز جنوب / یک ضرب 156 کیلوگرم / دو ضرب 201 کیلوگرم / مجموع 357 کیلوگرم
حامد ابراهیمی از ملی حفاری ایران / یک ضرب 156 کیلوگرم / دو ضرب 200 کیلوگرم / مجموع 356 کیلوگرم
احد سنجابی از دانشگاه آزاد / یک ضرب 155 کیلوگرم / دو ضرب 190 کیلوگرم / مجموع 345 کیلوگرم
احسان معتمدی از پالایش و پخش کرمانشاه / یک ضرب 155 کیلوگرم / دو ضرب 185 کیلوگرم / مجموع 340 کیلوگرم
میثم محبی از نفت زاگرس جنوبی فارس / یک ضرب 147 کیلوگرم / دو ضرب 181 کیلوگرم / مجموع 328 کیلوگرم
مهرداد زمانی از نیروی زمینی ارتش / یک ضرب 110 کیلوگرم / دو ضرب 140 کیلوگرم / مجموع 250 کیلوگرم
دسته 94 کیلوگرم:
علی دهقانیان از مناطق نفت خیز جنوب / یک ضرب 164 کیلوگرم / دو ضرب 212 کیلوگرم / مجموع 376 کیلوگرم
اصغر ابراهیمی از ملی حفاری ایران / یک ضرب 173 کیلوگرم / دو ضرب 202 کیلوگرم / مجموع 375 کیلوگرم
امیر حسین شهبازی از دانشگاه آزاد / یک ضرب 155 کیلوگرم / دو ضرب 190 کیلوگرم / مجموع 345 کیلوگرم
سعید جابری از پالایش و پخش کرمانشاه / یک ضرب 156 کیلوگرم / دو ضرب 185 کیلوگرم / مجموع 341 کیلوگرم
محمد کریم روان شاد از نفت زاگرس جنوبی فارس / یک ضرب 145 کیلوگرم / دو ضرب 170 کیلوگرم / مجموع 315 کیلوگرم
علی حسین رشیدی از نیروی زمینی ارتش / یک ضرب 120 کیلوگرم / دو ضرب 158 کیلوگرم / مجموع 278 کیلوگرم
دسته 105 کیلوگرم:
محسن بیرانوند از مناطق نفت خیز جنوب / یک ضرب 180 کیلوگرم / دو ضرب 211 کیلوگرم / مجموع 391 کیلوگرم
محمدرضا براری از ملی حفاری ایران / یک ضرب 161 کیلوگرم / دو ضرب 210 کیلوگرم / مجموع 371 کیلوگرم
مرتضی شاه محمدی از دانشگاه آزاد / یک ضرب 165 کیلوگرم / دو ضرب 200 کیلوگرم / مجموع 365 کیلوگرم
اصغر قرخانباز از پالایش و پخش کرمانشاه / یک ضرب 170 کیلوگرم / دو ضرب 186 کیلوگرم / مجموع 356 کیلوگرم
آیدین نصرتی از نیروی زمینی ارتش / یک ضرب 152 کیلوگرم / دو ضرب 180 کیلوگرم / مجموع 332 کیلوگرم
پیمان محمدی از نفت زاگرس جنوبی فارس / یک ضرب 151کیلوگرم / دو ضرب 180 کیلوگرم / مجموع 331 کیلوگرم
دسته 105+ کیلوگرم:
رشید شریفی از مناطق نفت خیز جنوب / یک ضرب 195 کیلوگرم / دو ضرب 240 کیلوگرم / مجموع 435 کیلوگرم
محمد صالحی از ملی حفاری ایران / یک ضرب 191 کیلوگرم / دو ضرب 231 کیلوگرم / مجموع 422 کیلوگرم
وحید ربیعی از دانشگاه آزاد / یک ضرب 190 کیلوگرم / دو ضرب 210 کیلوگرم / مجموع 400 کیلوگرم
مهدی میرزایی از نیروی زمینی ارتش / یک ضرب 161 کیلوگرم / دو ضرب 205 کیلوگرم / مجموع 366 کیلوگرم
ابوذر احمدیان از پالایش و پخش کرمانشاه / یک ضرب 160 کیلوگرم / دو ضرب 205 کیلوگرم / مجموع 365 کیلوگرم
عباس انصاری از نفت زاگرس جنوبی فارس / یک ضرب 147 کیلوگرم / دو ضرب 180 کیلوگرم / مجموع 327 کیلوگرم
نتایج تیمی هفته ششم:
1- مناطق نفت خیز جنوب 39 و 06صدم
2- ملی حفاری ایران 37 و 57 صدم
3- دانشگاه آزاد 35 و 54 صدم
4- نفت زاگرس جنوبی فارس 31 و 70 صدم
5- پالایش و پخش کرمانشاه 27 و 54 صدم
6- نیروی زمینی ارتش 27 و 15 صدم
7- گرگان غایب
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