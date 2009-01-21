توریع کارت کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان توزیع کارت نوبت صبح آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد 8 تا 12 و نوبت عصر 13 تا 17 است. بیش از 76 هزار نفر در آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کرده اند که از این تعداد 23 درصد زن و 77 درصد مرد هستند.

آزمون کاردانی پیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 دانشگاه آزاد اسلامی روز جمعه چهارم بهمن ماه در تهران و 201 حوزه امتحانی در سطح کشور برگزار می شود. نتایج این آزمون نیمه اول اسفند ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در 28 رشته امتحانی جهت پذیرش در بیش از دو هزار و 356 رشته شهر به رقابت می پردازند.

به گزارش مهر، در آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی برای نخستین بار داوطلبان این امکان را داشتند که در هنگام ثبت نام نزدیکترین محل دانشگاهی به محل سکونت خود را به عنوان حوزه امتحانی خود انتخاب کنند که در صورت موفقیت این طرح در آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد اجرایی خواهد شد. پیش از این هر داوطلب باید برای شرکت در جلسه آزمون، در واحدی که به عنوان انتخاب اول وی در دفترچه ذکر شده بود حاضر می شد.