معاون وزیر علوم در گفتگو با مهر عنوان کرد: رنج تجهیزاتی دانشگاهها 40 ساله شد/ میزان تاثیر تحریمها در خرید تجهیزات

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: "سهمیه ای برای تجهیزات از سوی ریاست جمهوری به وزارت علوم اختصاص داده شده بود اما متأسفانه حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون اقدام قطعی در این زمینه انجام نداده است. البته در این زمینه با ریاست جمهوری مذاکره داشته ایم و ریاست جمهوری نیز از اینکه باید هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود، استقبال کرد."

وی ابراز امیدواری کرد: "تا پایان سال این مشکل برطرف شود."

معاون پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه اعتبار وزارت بهداشت در خصوص تجهیزات اختصاص داده شده، چرا اعتبار وزارت علوم در این خصوص تاکنون پرداخت نشده است، گفت:" ما نیز نسبت به این دو گانه برخورد کردن گلایه داریم اما زمانی که اعتراض می کنیم عنوان می شود که وزارت بهداشت به تجهیزات کمتری نیاز دارد البته پاسخهایی که ارائه می شود ما را قانع نکرده است."

معاونت علمی بهتر بود محدودیتهای بودجه تجهیزات را از همان ابتدا اعلام می کرد

وی اظهار داشت: "در اینکه تجهیزات وزارت علوم بسیار وسیع تر از تجهیزات وزارت بهداشت است شکی نیست اما معاونت علمی لیست نیازهای تجهیزاتی وزارت علوم را پس از ارائه چندین بار برگشت داده است که به نظر ما این برگشت اشکال داشت به دلیل اینکه وزارت علوم به همان لیستی که اعلام کرده بود اعتقاد داشت."

کبگانیان افزود:" البته معاونت علمی دلیل برگشت دادن لیست وزارت علوم را محدود بودن سقف بودجه تجهیزات برای وزارت علوم عنوان کرد که البته بهتر بود از ابتدا این محدودیت را مطرح می کردند."

دانشگاهها 40 سال است که از کمبود تجهیزات رنج می برند

وی با بیان اینکه نیاز وزارت علوم بسیار وسیع است، گفت: "تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی چیزی نیست که به این سادگی بتوان از کنار آن گذشت. دانشگاههای وزارت علوم بیش از 40 سال از کمبود این تجهیزات رنج برده است و رقم در نظر گرفته شده تنها می تواند مشکل بسیار کوچکی را حل کند."

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: "ما به دنبال یک جهش در این زمینه هستیم و پیشنهاد استفاده از ذخایر ارزی کشور را در این زمینه دادیم اما در هر حال برای دریافت اعتبار ریاست جمهوری نیز کوتاه نیامدیم، سریع پاسخ دادیم و در خصوص ارسال لیست اقدام کردیم."

وی علت تأخیر و به وجود آمدن مشکل در خصوص اختصاص اعتبار تجهیزات به وزارت علوم را تأخیر در ارائه لیست از سوی این وزارتخانه ندانست و گفت: "وزارت علوم نسبت به ارائه لیست نیازهای تجهیزاتی خود بسیار زودتر از وزارت بهداشت اقدام کرد و علت تأخیر در اختصاص اعتبار چند بار عودت داده شدن لیست از سوی معاونت علمی است."

کبگانیان در خصوص تأثیر تحریمهای بین المللی بر تأمین تجهیزات دانشگاهها به مهر گفت: "تأمین تجهیزات از طریق اعتباراتی که ریاست جمهوری در نظر گرفته نباید مشکل زیادی داشته باشد اما از طریق فاینانس که وزارتخانه رسما از بانک جهانی و مراجع جهانی این وامها را دریافت می کند مشکلاتی را در ابتدا به وجود می آورد و فرایند آن به کندی پیش می رفت که با ملاقاتی که با سفیر آلمان داشتیم توضیحاتی ارائه و رفع ابهام شد."

وی افزود: " با در نظر گرفتن اینکه اتاق بازرگانی آلمان محور خرید تجهیزات است، مذاکره با سفیر آلمان، روند کار را تسریع و بسیاری از حلقه های اضافی که ایجاد شده بود را برطرف کردیم."

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: "البته در همه اقلام تجهیزاتی مشکلی از نظر تحریم نداریم و مشکل برخی از تجهیزات نیز در این خصوص برطرف شده است."

تجهیزات همیشه با خط قرمزها مواجه نمی شود

وی با بیان اینکه تجهیزات همیشه با خط قرمزها مواجه نمی شود گفت: "ما اقلامی را که دارای کاربرد دوگانه دارد به صورت شفاف جدا کردیم."

کبگانیان تجهیزات دارای کاربردهای دوگانه را تجهیزاتی دانست که علاوه بر کاربردهای آموزشی و پژوهشی، کاربردهای خاص موارد تحریم شده را داشته باشند.

وی اظهار داشت: "ما تابع مقررات رسمی شورای امنیت و سازمانهای بین الملی هستیم اما موضوع فقط این نیست موضوع حساسیتهای بی خودی بر سر اقلام بسیار مشخص آموزشی و پژوهشی است."

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: "در این خصوص ما اثبات کردیم که نباید در مورد بالای 90 درصد این اقلام حساسیت وجود داشته باشد و مشکلی از نظر تحریم در زمینه اقلام آموزشی و پژوهشی وجود ندارد."

وجود شرکتهای تقلبی خرید تجهیزات آزمایشگاهی

وی همچنین به مشکل وجود شرکتهای تقلبی خرید تجهیزات اشاره کرد و افزود: "برخی از شرکتهای فعال در این زمینه رسمیت ندارند و زمانی که ما مجوز اتاق بازرگانی آلمان را اخذ می کنیم و بودجه نیز داریم تازه متوجه می شویم که برخی از شرکت هایی که دانشگاهها برای خرید تجهیزات به آنها مراجعه کرده اند رسمیت ندارند و اتاق بازرگانی اعلام می کند که چنین شرکتی از نظر آنها وجود ندارد."

کبگانیان اظهار داشت: "دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم لیست شرکتهای معتبر را دارد از این رو دانشگاهها باید برای خرید تجهیزات با این دفتر هماهنگی کنند."