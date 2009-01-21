حجت الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابلاغیه هایی از سوی دفتر مقام معظم رهبری و همچنین رسالت ذاتی سازمان تبلیغات اسلامی به ویژه در راستای ایجاد نظام آموزشی پویا و بالنده جهت ایجاب و گسترش زمینه های مناسب برای انسجام هر چه بیشتر در حوزه تبلیغ حکیمانه دین، یکی از شاخص ترین و تأثیر گذارترین برنامه های دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بحث "آموزش تخصصی روحانیون مستقر" است.

وی با بیان اینکه یکی از عمده ترین کارکردهای تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تبلیغی کشور طرح اعزام روحانیون مستقر به مناطق محروم است، تصریح کرد: این طرح همواره با هدفمندی خاصی مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری بوده و ضمن استمرار، باید بسط و عمق لازم را به دست آورد؛ به طوری که می توان گفت از میان مجموعه فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی درخشانترین آن اعزام مبلغ است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به افزایش و ارتقای نقش روحانیون مستقر در بسط و توسعه فرهنگ دینی، یادآور شد: ثمرات این بسط در عرصه های مختلف تاریخی مشاهد شده که به دلیل هدایتگری در حوزه اعتقادی و اخلاقی مترصد پشتیبانی آموزشی از روحانیون مستقر هستیم.

وی گفت: در این راستا ضمن توسعه پشتیبانی آموزشی، سعی بر تعمیق آن داشته و از ابزارهای مختلفی بهره می گیریم تا در ارائه آموزشهای مستمر و پایدار به یک نقطه مطلوبی دست یابیم. بنابراین دروس و آموزشهای تخصصی را هم به صورت فضای مجازی و هم به صورت نشریات تخصصی در دسترس روحانیون قرار می دهیم.

حجت الاسلام دارابی با اشاره به ایام محرم و فضای مناسب کشور مداحان و آموزش آنها را یکی از این برنامه ها خواند و افزود: مداحان اهل بیت (ع) در ترویج روحیه دینی و همچنین در تبیین افکار و سیره علمی و عملی ائمه معصومین از طریق مدح و مرثیه نقش مؤثری دارند. بنابراین پیشگیری از بروز بدعتها و خرافات و همچنین تحریفات لفظی و معنوی در "هنر مداحی" با بسترسازیهای مناسب، پرورش استعدادهای ناب جوانان را با فراگیری اصول و مبانی مداحی در قالب تعریف ضوابط و چارچوبهای مشخص متناسب با ادبیات آیینی کشور اسلامی دنبال می کنیم.

وی اظهار داشت: آموزشهای تخصصی ائمه جماعات ادارات با مبلغین و مبلغات و همچنین روحانیون مستقر متفاوت است چرا که هر کدام کارکردهای خاصی دارند و باید با تغذیه مستمر علمی و آموزشهای مناسب توانایی پاسخگویی مستند و علمی به شبهات به علوم و معارف دینی را داشته باشند؛ از این رو نوع تغذیه فکری این افراد و نوع آموزشهای تخصصی آنها از تفاوتهای خاصی برخودار است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه آموزش زمانی می تواند به عنوان زیرساخت فرهنگی و علمی به کار در آید که جامعیت داشته باشد، افزود: نظام مند کردن آموزش جهت دستیابی به جایگاه رفیع در حوزه آموزشهای تخصصی زمینه رشد و تحول معنوی و آموزشی در جامعه مبلغین و مبلغات را فراهم کرده که امید است شاهد تحقق یک نظام آموزش پایدار و پویا باشیم که نیازهای تبلیغ را برآورده کند.