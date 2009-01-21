مدیران فیلمبرداری، تدوینگران و آهنگسازان سه گروه از متخصصان هنری هستند که این مطلب به فعالیتهای آنها در جشنواره فجر میپردازد. در این میان برخی از حرفهایها نیز هستند که تنها با یک کار شاخص و برجسته حضور خود را تداوم بخشیده و برخی هم یا بر حسب تصادف یا رونق هنرشان حضوری کمّی پربار داشتهاند.
پورصمدی پشت صحنه "شبانهروز"
مدیران فیلمبرداری:
در میان مدیران فیلمبرداری حرفهای و جوان که در جشنواره فجر امسال حضور دارند یازده فیلمبردار با دو فیلم به رقابت میپردازند. نکته قابل ذکر اینکه برخی فیلمبرداران برجسته تنها با یک فیلم در جشنواره بیست و هفتم حضور دارند.
حمید خضوعی ابیانه با "ملک سلیمان"، اصغر رفیعیجم با "وقتی همه خوابیم"، داریوش عیاری با "صداها"، بهرام بدخشانی با "تردید"، محمدرضا سکوت با "پاداش"، تورج منصوری با "اخراجیها 2"، حسین ملکی با "پاتو زمین نذار" و علی لقمانی با "عیار 14" به جشنواره میآیند.
علیرضا زریندست فیلمبردار برجسته و پیشکسوت سینمای ایران با "سوپراستار" میلانی و "بیپولی" نعمتالله، محمود کلاری فیلمبردار صاحب سبک با "هفت و پنج دقیقه" عسگرپور و "امشب شب مهتابه" کریمی و حسین جعفریان فیلمبردار برجسته سینمای اجتماعی و برگزیده جشنواره پارسال با "حیران"عارفپور و "درباره الی" فرهادی از پرکاران جشنواره امسال هستند.
فرجالله حیدری با "زادبوم" داودی و "سایه وحشت" اسدی، مرتضی پورصمدی با "دوزخ، برزخ، بهشت" میرباقری و "شبانهروز" بنکدار و علیمحمدی، نادر معصومی با "پای پیاده" حسنپور و "کودک و فرشته" نقاشزاده و محمد آلادپوش با "یک وجب از آسمان" وزیریان و "پوسته" آل احمد در جشنواره بیست و هفتم حضور دارند.
حسن پویا با "میزاک" لیالستانی و "خروس جنگی" اطیابی و حسن کریمی با "کتاب قانون" میری و "دلخون" رحمانی از فیلمبرداران با سابقه سینما هستند. در این میان دو فیلمبردار جوان نیز هر یک با دو فیلم وارد عرصه رقابت پرکاران شدهاند. مسعود سلامی فیلمبردار جوان "آن جا" با "بیست" کاهانی و "آن سوی رودخانه" احمدی مطلق و هومن بهمنش فیلمبردار خوشآتیه "آن سه" با "طاووسهای بیپر" مزدآبادی و "صندلی خالی" استرکی به جشنواره امسال میآیند.
تدوینگران:
در فهرست تدوینگران پرکار جشنواره بیست و هفتم فجر یک تدوینگر با چهار فیلم صدرنشین، یک تدوینگر زن با سه فیلم در رده دوم و شش تدوینگر حرفهای و جوان با دو فیلم در رده بعد قرار گرفتهاند.
یک فیلمیها نیز در انتهای این فهرست جای دارند که از آن جمله میتوان به مصطفی خرقهپوش با "صداها"، هایده صفییاری با "درباره الی"، نازنین مفخم با "آن سوی رودخانه"، مهدی حسینیوند با "بیرون آوردن مردگان"، سهراب میرسپاسی با "کریستال" و کاوه ایمانی با "چشمک" به جشنواره میآیند.
حسن ایوبی با "به کبودی یاس" اردکانی، "امشب شب مهتابه" کریمی، "شکارچی روباه" جوانمرد و "خروس جنگی" اطیابی در صدر فهرست پرکارها قرار دارد. مستانه مهاجر نیز با تدوین سه فیلم "سوپراستار" میلانی، "حیران" عارفپور و "دلخون" جزو پرکاران جشنواره بیست و هفتم هستند.
محمدرضا موئینی با "ملک سلیمان" بحرانی و "کودک و فرشته"، بهرام دهقانی با "زادبوم" و "یک وجب از آسمان" و حسن حسندوست تدوینگر برگزیده جشنواره پارسال نیز با "بیپولی" و "پستچی سه بار در نمیزند" فتحی از تدوینگران صاحبنام و پرکار امسال هستند.
سپیده عبدالوهاب تدوینگر جوان با "وقتی همه خوابیم" بیضایی و "میزاک"، سعید شاهسواری با "دوزخ، برزخ، بهشت" و "پای پیاده" و سهراب خسروی با "طاووسهای بیپر" و "پوسته" به جشنواره فجر میآیند.
آهنگسازان:
در صدر این فهرست دو آهنگساز با تجربه با سه فیلم حضور دارند. سه آهنگساز جوان و پیشکسوت نیز با دو فیلم در رده بعدی فهرست پرکاران جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر حضور دارند. ضمن اشاره به این نکته که حسین علیزاده آهنگساز برگزیده جشنواره بیست و ششم فجر امسال فیلمی ندارد.
در جشنواره بیست و هفتم آهنگسازانی شناخته شده با یک فیلم حضور دارند از جمله کامبیز روشنروان با "به کبودی یاس"، فردین خلعتبری با "پستچی سه بار در نمیزند"، آریا عظیمینژاد با "آن سوی رودخانه"، پیمان یزدانیان با "پاداش"، کیوان جهانشاهی با "دوزخ، برزخ، بهشت"، سهراب پورناظری با "بیپولی"، احسان خواجهامیری با "امشب شب مهتابه"، امیر توسلی با "اخراجیها 2"، بهنام ابطحی با "بیرون آوردن مردگان".
کارن همایونفر با آهنگسازی "زادبوم"، "کودک و فرشته" و "سایه وحشت" و علیرضا کهندیری با "حیران"، "هفت و پنج دقیقه" و "پوسته" در صدر فهرست آهنگسازان پرکار جشنواره بیست و هفتم جای دارند. در رده دوم نیز دو فیلمیها قرار دارند.
محمدرضا درویشی با "وقتی همه خوابیم" و "میزاک"، ناصر چشمآذر با "سوپراستار" و "شکارچی روباه"، سعید شهرام با "پای پیاده" و "دلخون" و امیر واجدسمیعی با "صداها" و "بیست" به فهرست پرکاران موسیقی پایان میدهند.
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