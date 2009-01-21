کشف نشانگر زیستی سرطان مثانه توسط محقق ایرانی دانشگاه تگزاس

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید دکتر شاهرخ شریعت از دانشگاه تگزاس جنوبغربی و تیم تحقیقاتی همراهش نشان داده است فعالیت پروتئین Ki-67 در یک تومور می تواند به عنوان نشانی روشن و نشانگری مستقل از بازگشت مجدد بیماری به شمار آید.

یافته های این محقق نشان داده است، این پروتئین می تواند عامل مناسبی برای پیش بینی مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مثانه باشد.

این یافته ارزشمند درحالی ارائه شده است که محققان توصیه می کنند پیش از انجام هرگونه فرآیند درمانی، باید میزان و فعالیت این پروتئین در ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.

دکتر شریعت و تیم تحقیقاتی همراهش این نشانگر زیستی را در گروه بزرگی از بیماران متشکل از 713 تن مورد آزمایش قرار دادند. این افراد از 6 مرکز تحقیقاتی - درمانی از کشورهای آمریکا، کانادا و چند کشور اروپایی انتخاب شدند.

تمامی این بیماران در دوره زمانی سالهای 1983 تا 2005 تحت درمانهای مختلف قرار گرفته بودند و محققان این پروژه نمونه هایی از این تومورها را با هدف قراردادن شمار پروتئینهای Ki-67 مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

این تجزیه و تحلیلها با استفاده از نوعی سامانه خودکار و نرم افزار پیشرفته تشخیص رنگ صورت گرفته است.

به گزارش مهر، اکنون این امیدواری به وجود آمده است تا با استفاده از مطالعات تشخیصی مرتبط با این پروتئین، درمان بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته مثانه متحول شود.