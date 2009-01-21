به گزارش خبرنگار مهر، "خورشید" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به نشست دبیر بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر، آغاز جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر فجر، سمینار تئاتر خصوصی، گزارشی از همایش "غزه و رسانه" و اخبار کوتاه. چند یادداشت و معرفی احمد دهقان به عنوان چهره روز در صفحه پایانی آمده است.
"ایران" در صفحه پایانی میپردازد به برگزاری مراسم جایزه جهانی غزه، آغاز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، جنگ غزه زیر ذرهبین جشنواره برلین، تقدیر وزیر ارشاد از تلاش اهل تئاتر، معرفی فیلمهای داستانی کوتاه جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه.
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به عزیمت گروه سازنده مجموعه "ماه عسل" به شمال، برنامههای صدا و سیمای مراکز استانها در سیامین سال انقلاب، آغاز به کار داوران بخش فیلم محله، روی خط جشنواره و اخبار کوتاه. گفتگو با هانس ویلهلم داستاننویس و تصویرگر پرمخاطب کودکان در صفحه گفتگو، نگاهی به هنرستانهای موسیقی در ایران در صفحه موسیقی، گفتگو با حسین سهیلیزاده کارگردان مجموعه "آخرین دعوت" و یادداشتی بر فیلم خارجی "پستچی" در صفحه رادیو و تلویزیون و آغاز جشنواره تئاتر فجر و معرفی برنامههای امروز شبکههای سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام میکند.
"همشهری" در صفحه سینما میپردازد به گفتگو با اردشیر شلیله کارگردان فیلم "پاپیتال" و یادداشتی بر "در جستجوی خوشبختی". آغاز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، آغاز به کار هیئت داوری بخش رقابتی جشنواره فیلم شهر، برج میلاد میزبان افتتاحیه جشنواره فیلم فجر و اخباری کوتاه از حسین علیزاده، حسن دادشکر، امیر جعفری، احمد دهقان، پگاه آهنگرانی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.
"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر میپردازد به گزارشی از فیلم اولیهای جشنواره فجر، گفتگو با رسول نجفیان، پیام وزیر ارشاد به جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه. 10 روز تا جشنواره فیلم فجر، نشست رسانهای سومین جشنواره شعر فجر، "قتل جسی جیمز به دست رابرت فورد بزدل" در شبکه نمایش خانگی، گپی با جمال میرصادقی، آغاز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر، یادداشتی از چیستا یثربی و بستری شدن داریوش اسدزاده در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
"اعتماد ملی" در صفحه هنر میپردازد به مطلبی به بهانه آغاز جشنواره تئاتر فجر و گفتگو با دکتر علی رفیعی نویسنده، طراح و کارگردان نمایش "شکار روباه". مرور رویدادهای فرهنگ و هنر جهان، تحلیل وال استریت از تمرکز جدید سینمای اروپا بر تروریسم، نمایشگاه غزه به روایت عکاسان معتبر دنیا، گزارش نشست سی سالگی انقلاب به نقل از مهر، گپی با مهدی سحابی، تازهها و اخباری از جشنواره فیلم و تئاتر فجر در صفحه ادب و هنر آمده است.
"اعتماد" در صفحه پایانی میپردازد به مستند احمدینژاد در جشنواره برلین، اعتراض به حذف یک سکانس از فیلم "شب"، نمایش مستند "برای آزادی" در فنلاند، معرفی 10 فیلم برتر هالیوود با موضوع رئیس جمهوری آمریکا، حمایت مجری برنامه "دو قدم مانده به صبح" از فردوسیپور، انیمیشن "وال - ای" بهترین فیلم سال 2008، مدیران سینمایی پس از انقلاب در تلویزیون، ارشادی در مجموعه "راه شیری"، یادداشت و اخبار کوتاه.
"حیات نو" در صفحه ویژه جشنواره تئاتر فجر میپردازد به گفتگو با علیرضا کوشک جلالی کارگردان نمایش "خدای کشتار"، پیام وزیر ارشاد به جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه. نگاهی به فیلم سینمایی "مخمصه"، تصویب کلیات سیاستهای شورای عالی تهیهکنندگان در سال 88، برگزیدگان جشنواره تجسمی فجر در ونیز، انیمیشن "وال - ای" بهترین فیلم سال 2008، حرفهای تهیه کننده "به رنگ ارغوان"، استقرار خودپرداز سیار بانک اقتصاد نوین در نمایشگاه فروش آثار هنری و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به برگزاری جایزه جهانی غزه در رشتههای مختلف هنری، آغاز جشنواره تئاتر فجر، حمایت 20 هزار یوررویی از مستندهای مربوط به غزه، مستند "نامههایی به رئیس جمهوری" در جشنواره برلین، معرفی برگزیدگان جشنواره تجسمی فجر به ونیز، نمایش تصاویر پخش نشده انقلاب، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.
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