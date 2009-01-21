به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد ایزابل کویشی نویسنده و کارگردان اسپانیایی، گاستون کابوره نویسنده، کارگردان و تهیهکننده از بورکینافاسو، هنینگ مانکل نویسنده سوئدی، کریستف شلینگنزیف کارگردان تئاتر و اپرا از آلمان، وین ونگ کارگردان متولد هنگ کنگ و آلیس واترز نویسنده آمریکایی اعضا هیئت داوران بخش بینالملل جشنواره برلین هستند.
کویشی 48 ساله که در بارسلونا به دنیا آمده تا پیش از این چهار بار با فیلمهای "چیزهایی که هیچوقت به تو نگفتم" 1995، "زندگیام بدون من" 2003، "مرثیه" 2008 و مستند "نامرئیها" 2007 جشنواره برلین حضور داشته است.
"زندگی مخفی کلمات" 2005 دیگر فیلم مطرح اوست. کویشی این روزها روی تریلر رومانتیک "نقشه صداهای توکیو" کار میکند. کابوره دیگر داور بخش بینالملل از معروفترین چهرههای سینمای بورکینافاسو است.
او سال 2005 مدرسه فیلم ایمجین را در اواگادوگو تاسیس کرد که یک مرکز آموزش فیلمسازی است. مانکل نویسنده بسیار موفق سوئدی خالق مجموعه کتابهای جنایی "کارآگاه والاندر" است.
کتابهای او بیش از 25 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروش داشته و به 38 زبان ترجمه شده است. تاکنون دهها فیلم تلویزیونی و سینمایی بر مبنای شخصیت کارآگاه والاندر ساخته شده است.
شلینگنزیف دیگر عضو هیئت داوران یکی از چهرههای شاخص فیلم، تئاتر، اپرا و رادیو در آلمان است. او در مقام فیلمساز اولین بار بین سالهای 1989 تا 1992 با آنچه به سهگانه آلمانی او معروف شد و شامل فیلم "کشتار با اره برقی آلمانی" بود به شهرت رسید.
ونگ در هنگ کنگ به دنیا آمده، اما از جوانی در آمریکا کار کرده است. او در بسیاری از فیلمهای خود از جمله Joy Luck Club تولید سال 2003 به جامعه آمریکا از منظر مهاجران چینی نگاه میکند.
این فیلمساز 59 ساله در 1995 با فیلم "دود" برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره برلین شد. Blue in the Face، "جعبه چینی"، "هر جا جز اینجا"، "مرکز دنیا" و "خدمتکار در منهتن" از دیگر فیلمهای ونگ است. "هزاران سال دعاهای خوب" فیلم جدید او در جشنوارههای مختلف برنده جایزه شد.
واترز دیگر عضو هیئت داوری در آرشیو فیلم پاسیفیک و چند جشنواره سینمایی دیگر کار میکند و در دنیای آشپزی نیز چهرهای شناخته شده است. هیئت داوران بخش بینالملل جشنواره برلین درباره برنده جایزه خرس طلایی، جوایز خرس نقرهای و جایزه آلفرد بائر تصمیم میگیرند.
امسال ریاست هیئت داوران این بخش را تیلدا سوئینتن به عهده دارد که پارسال برای بازی در نقش یک وکیل حیلهگر در تریلر حقوقی "مایکل کلیتن" اسکار بهترین بازیگر زن مکمل را از آن خود کرد
پنجاه و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین پنجم فوریه (17 بهمن) با اولین نمایش جهانی "بینالملل" توم تیکور با بازی کلایو اوون و نومی واتس آغاز میشود و تا 15 فوریه (27 بهمن) ادامه دارد.
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