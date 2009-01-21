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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۲۸

مهرعلیزاده در گفتگو با مهر: کاندیداتوری خاتمی قطعی نیست/ معرفی کاندیدای اصلاح‌طلبان در دهه فجر

مهرعلیزاده در گفتگو با مهر: کاندیداتوری خاتمی قطعی نیست/ معرفی کاندیدای اصلاح‌طلبان در دهه فجر

معاون سید محمد خاتمی در دولت اصلاحات از اعلام کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری دهم در جلسه سران اصاح طلب اظهار بی اطلاعی کرد اماگفت: اعلام قطعی کاندیداتوری خاتمی صحیح نیست.

مهندس محسن مهرعلیزاده، عضو ارشد بنیاد باران در گفتگو با خبر نگار مهر، اظهار داشت: بنده از برگزاری جلسه سران اصلاح طلب و اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی در این جلسه نه تنها خبری ندارم و لذا می گویم نه چنین جلسه ای برگزار شده و نه خاتمی اعلام کاندیاتوری کرده است.

وی افزود: فکر نمی کنم با وجود جلسه ای که خاتمی با میرحسین موسوی داشته و پس از آن اعلام نموده که در نهایت یک نفر از بین این دو کاندیدای ریاست جمهوری خواهد بود، به یک باره تمامی این موضوعات را کنار بگذارد و اعلام کاندیداتوری کند، چون قبلا برای چگونگی معرفی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات آتی توافق شده و مدل انتخاب کاندیدا از سوی آقای خاتمی اعلام شده است.

مهرعلیزاده با اشاره به زمان معرفی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد: با توجه به اینکه زمان برای معرفی کاندیدای انتخابات خرداد 88 گذشته و دیر شده است، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری دهم در همین ماه معرفی می شود.

وی تصریح کرد: به احتمال فراوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان در دهه فجر معرفی خواهد شد ولی هنوز روز آن تعیین نشده و برای ین موضوع در جلسات اصلاح طلبان بحثی صورت نگرفته است.

کد مطلب 820239

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