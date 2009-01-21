مهندس محسن مهرعلیزاده، عضو ارشد بنیاد باران در گفتگو با خبر نگار مهر، اظهار داشت: بنده از برگزاری جلسه سران اصلاح طلب و اعلام رسمی کاندیداتوری خاتمی در این جلسه نه تنها خبری ندارم و لذا می گویم نه چنین جلسه ای برگزار شده و نه خاتمی اعلام کاندیاتوری کرده است.

وی افزود: فکر نمی کنم با وجود جلسه ای که خاتمی با میرحسین موسوی داشته و پس از آن اعلام نموده که در نهایت یک نفر از بین این دو کاندیدای ریاست جمهوری خواهد بود، به یک باره تمامی این موضوعات را کنار بگذارد و اعلام کاندیداتوری کند، چون قبلا برای چگونگی معرفی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات آتی توافق شده و مدل انتخاب کاندیدا از سوی آقای خاتمی اعلام شده است.

مهرعلیزاده با اشاره به زمان معرفی کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد: با توجه به اینکه زمان برای معرفی کاندیدای انتخابات خرداد 88 گذشته و دیر شده است، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری دهم در همین ماه معرفی می شود.

وی تصریح کرد: به احتمال فراوان کاندیدای مورد اجماع اصلاح طلبان در دهه فجر معرفی خواهد شد ولی هنوز روز آن تعیین نشده و برای ین موضوع در جلسات اصلاح طلبان بحثی صورت نگرفته است.