ساخت تونل باد مادون صوت و هواپیمای سبک توسط محققان کشور

علی سیف کارشناس دانشگاه امام حسین (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت تونل باد از جمله دستاوردهای این دانشگاه است که به صورت مادون صوت طراحی و ساخته شده است و برای تست مدلهای آیرودینامیکی مانند هواپیما استفاده می شود.

وی به عملکرد این سیستم اشاره کرد و افزود: مدلی از سیستم واقعی آیرودینامیکی طراحی و ساخته می شود و در تونل باد قرار داده می شود. در تونل باد فشار هوا معادل فشار هوا در شرایط عادی بر مدل وارد می شود و اطلاعات آن توسط سنسورها و حسگرهایی که بر روی مدل قرار گرفته به کاربر ارسال می شود.

سیف اظهار داشت: این اطلاعات محققان را قادر می سازد تا با آنالیز و آزمایشهای مختلف بر روی مدل، میزان مقاومت در برابر فشار هوا، پایداری و تعادل مدل را اندازه گیری کنند.

وی همچنین از تولید هواپیماهای سبک در این دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: طراحی و ساخت این نوع هواپیما انجام شده و در حال حاضر در فاز تجاری سازی است.

به گفته این کارشناس، این نوع هواپیما برای کاربردهای آموزشی در مراکز آموزشی ساخته شده است.