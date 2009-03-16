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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۶

اختصاصی مهر /

ساخت تونل باد مادون صوت و هواپیمای سبک توسط محققان کشور

ساخت تونل باد مادون صوت و هواپیمای سبک توسط محققان کشور

پژوهشگران دانشگاه امام حسین موفق به طراحی و ساخت تونل باد مادون صوت شدند که برای تست تجهیزات آیرودینامیکی کاربرد دارد.

علی سیف کارشناس دانشگاه امام حسین (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساخت تونل باد از جمله دستاوردهای این دانشگاه است که به صورت مادون صوت طراحی و ساخته شده است و برای تست مدلهای آیرودینامیکی مانند هواپیما استفاده می شود.

وی به عملکرد این سیستم اشاره کرد و افزود: مدلی از سیستم واقعی آیرودینامیکی طراحی و ساخته می شود و در تونل باد قرار داده می شود. در تونل باد فشار هوا معادل فشار هوا در شرایط عادی بر مدل وارد می شود و اطلاعات آن توسط سنسورها و حسگرهایی که بر روی مدل قرار گرفته به کاربر ارسال می شود.

سیف اظهار داشت: این اطلاعات محققان را قادر می سازد تا با آنالیز و آزمایشهای مختلف بر روی مدل، میزان مقاومت در برابر فشار هوا، پایداری و تعادل مدل را اندازه گیری کنند.

وی همچنین از تولید هواپیماهای سبک در این دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: طراحی و ساخت این نوع هواپیما انجام شده و در حال حاضر در فاز تجاری سازی است.

به گفته این کارشناس، این نوع هواپیما برای کاربردهای آموزشی در مراکز آموزشی ساخته شده است. 

کد مطلب 820242

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