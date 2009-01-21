کمبود اعتبارات وزارت رفاه مانع از اجرای طرح تغذیه مادران باردار شد

مدیرکل فقرزدایی وزارت رفاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد طرحهایی که در راستای فقر زدایی و بهبود تغذیه توسط وزارت رفاه اجرایی می شود گفت: طرح تامین یک وعده غذای گرم برای کودکان و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار از جمله طرحهایی که در راستای فقرزدایی انجام می شود.

سید عبدالله عمادی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارت مانع از اجرای گسترده طرح تغذیه مادران باردار در سال جاری شد افزود: متاسفانه امسال اعتبار ناچیزی مبلغی حدود 300 میلیون تومان برای تغذیه مادران باردار اختصاص یافته و همین امر مانع از اجرای گسترده این طرح شد که البته این اعتبار از محل اعتبارات خود بهزیستی بوده است نه وزارت رفاه.

بر اساس طرح تغذیه مادران باردار که توسط سازمان تهیه شده است قرار بود که به هر یک از مادران باردار نیازمند سبد غذایی به ارزش 25 هزار تومان ارائه شود. با این همه به دلیل کمبود اعتبارات فقط تعداد کمی از مادران باردار نیازمند در سال جاری تحت پوشش قرار گرفته اند.

این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام رسمی منتشر شده توسط سازمان بهشت زهرا طی 21 ماه گذشته 48 شهروند تهرانی بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند.

از سوی دیگر دکتر علی سیاری متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش کودکان نیز عنوان کرده بود که 15 میلیون نفر در کشورمان کمبود دریافت غذا دارند که ناشی از فقر است.

مدیرکل فقرزدایی وزارت رفاه در ادامه تاکید کرد: قصد داریم سال آینده اعتبار بیشتری برای تغذیه مادران باردار در نظر بگیریم تا بتوانیم تعداد بیشتری مادر باردار نیازمند را تحت پوشش این طرح قرار دهیم.

همچنین وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد افراد نیازمند زیر خط فقر در کشور نیز عنوان کرده است که جمعیت زیر خط فقر یک دلاری در سال 84 در کشور ما 750 هزار نفر بوده است که این تعداد در سال 86 به 49 هزار و 462 نفر رسیده است.

عمادی در ادامه به طرح ارائه غذای گرم اشاره کرد و افزود: طرح ارائه غذای گرم به کودکان از مهرماه سال جاری آغاز شده و تا پایان اسفند ماه به طول می انجامد و وزارت رفاه 9 میلیارد تومان برای اجرایی شدن این طرح درمیان 140 هزار کودک در نظر گرفته است.

طرح بهبود تغذیه کودکان 3 تا 6 سال در روستاها مهدها و مهدهای کودک مناطق محروم در حال اجرایی شدن است و ماه گذشته تفاهمنامه آن میان سازمانهای مرتبط به امضا رسیده است.