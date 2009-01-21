میزان اعتبار تخصیصی به راه آهن اردبیل کافی نیست

قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کندی روند اجرایی این پروژه اظهار داشت: اختصاص این میزان اعتبار، کندی روند عملیات اجرایی این پروژه را در پی داشته است.

نماینده مردم اردبیل،‌ نیر و نمین اضافه کرد: پروژه ای که سال 84 آغاز و مصوب شده بود که در سال 89 به بهره برداری برسد، هم اکنون با 10 درصد پیشرفت فیزیکی از روند اجرای کندی برخوردار است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی راه آهن میانه - اردبیل - مغان اضافه کرد: باید هرچه سریعتر با تزریق اعتبارات کافی روند اجرای این عملیات شتاب بگیرد تا استان اردبیل به بازارهای آسیای مرکز متصل شود.

محمدی با بیان اینکه 10 درصد پیشرفت فیزیکی محقق شده در طول سه سال گذشته صورت گرفته است، افزود: نباید فراموش کنیم که با تکیمل این پروژه مهم،‌ حجم سنگین مشکلات صنعت حمل و نقل استان مرتفع خواهد شد.

وی دغدغه مردم استان را به خاطر کند شدن این پروژه به جا دانست و افزود: مردم این استان بر این باورند که با اتمام عملیات اجرایی این پروژه،‌ اتفاقات مهمی در زمینه حمل و نقل و بخش ارتباطی استان رخ خواهد داد و این موضوع باعث رونق روز افزون و توسعه استان خواهد گردید.

نماینده مردم اردبیل، ‌نیر و نیمن در پایان خواستار هماهنگی، وحدت‌،‌ همدلی و تعامل بیشتر نمایندگان استان و تلاش مجموعه عوامل اجرایی این پروژه برای تکمیل و بهره برداری هرچه سریعتر آن شد.

