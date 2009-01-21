عسلویه در محاصره غول قرمز خلیج فارس

عضو هیئت علمی مرکز اقیانوس شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در مرکز ملی اقیانوس شناسی وابسته به وزارت علوم فرضیه ای را مطرح کردیم که از طریق مطالعات ماهواره ای رابطه ای بین رنگینه های دریایی (کروفیل A) با فرکانسهای زمین لرزه را نشان می دهد و این فرضیه را البته دانشمندان آمریکایی و هندی در مقاله ای انتشار داده اند.

دکتر حمید رضایی افزود: ازشیوع رنگینه در آبهای دریایی به عنوان یک عامل هشدار دهنده برای بروز زلزله می توان استفاده کرد اما مشکل موازی کاری بین سازمانهای مرتبط نمی گذارد ما به نتایج علمی و کارآمد در باره این معضل زیست محیطی دست یابیم در حالی که از زمان شیوع کشندهای قرمز تا امروز 5 ماه گذشته است.

پدیده کشند قرمز یک پدیده زیست محیطى است که به دلیل تشدید آلودگى دریا و افزایش جمعیت فیتوپلانگتونها ایجاد می‌شود. این پدیده در برخى مناطق معتدل آب و هوایى معمولا به مدت چند روز در اوایل فصل بهار و پاییز رخ می‌دهد اما گاه حالت غیرطبیعى پیدا می‌کند و به حدى افزایش می‌یابد که براى مدتى طولانى سبب تغییر رنگ آب دریا می‌شود. به این پدیده در اصطلاح علمی کشند قرمز ( Red tide) یا جزر و مد قرمز می‌گویند.

عضو هیئت علمی مرکز اقیانوس شناسی ایران در ادامه اضافه کرد: دستگاهها نمی خواهند هزینه چند میلیاردی بکنند تا مشکل اساسا حل شود در حالی که می خواهند قضیه را جمع کنند و کارشناسان واقعی در این خصوص مستاصل می شوند و انگیزه خود را از دست می دهند اما ما به کار خود همچنان ادامه می دهیم.

به گفته این استاد دانشگاه نهادهایی مثل محیط زیست، تحقیقات شیلات، موسسه های زیست محیطی(کیش و جزایر) محیط زیست استان تهران و بندرعباس و استانهای مرتبط استانداریها و ... به جای اینکه با هم همکاری کنند و کمیته ای ویژه تدارک ببیند و به مبارزه با این بحران زیست محیطی بپردازند به نوعی موازی کاری و تداخل روی اوردند که کار را مختل می کند.

دکتر حمید رضایی تاکید کرد: یکسری پروژه ها را با اطلاعات کافی و حتی ناقص از ما کارشناسان می گیرند و در نشستهای بین المللی و منطقه ای مثل دبی و همین روزها در کویت شرکت می کنند در حالی که اینها تخصص کافی ندارند ولی در مورد همه موضوعات زیست محیطی اظهار نظر می کنند و فقط به به و چه چه می کنند و این در حالی است که این مسئله اصلا نمی تواند معظلات به بزرگی کشندهای قرمز را حل کند.

در حالی گسترش کشندهای قرمز در عسلویه تایید شده که کارشناسان محیط زیست شرکتهای نفتی و گازی از آماده نبودن تصفیه خانه ها در شرکتهای صنعتی عسلویه خبر می دهند و اینکه طی فعالیت این شرکتها تفاله های گازی و نفتی و صنعتی به طرز غیر استانداردی در محیط های نامطلوب نگهداری و سپس رها شده اند و در این مدت ممکن است ترکیبهای ناشناخته و خطرناک سمی در این منابع به وجود آمده باشد.