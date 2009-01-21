علی جهاندیده در گفتگو با مهر گفت: سازمان بنادر سال آینده 40 میلیارد تومان اعتبار به محل وجوه اداره شده ارسال می کند تا از این طریق 200 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت نماید.

وی افزود: اعتبار مورد نیاز برای خرید تجهیزات خارجی از محل وجوه اداره شده این سازمان انجام می شود تا با 5 برابر شدن حجم اعتبار با استفاده از تسهیلات بانکی زمینه توسعه سخت افزاری این بخش فراهم شود.

معاون اداری و بودجه سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: سیاست سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اجرای اصل 44 واگذاری خرید تجهیزات مورد نیاز توسط بخش خصوصی است و خود مستقیما برای خرید تجهیزات اقدام نمی کند.

وی ادامه داد: این سازمان در حال حاضر هیچ گونه خرید خارجی ندارد و برخی خریدهای فعلی نیز گشایش LC سالهای قبل است.

جهاندیده ابراز داشت: برنامه سازمان بنادر ایجاد و حفظ حاکمیت دریایی است و سعی دارد کارهای خدماتی و خرید تجهیزات و غیره را به بخش خصوصی واگذار کند.

معاون اداری و بودجه سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در سال جاری نیز درخواست انتشار 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت را داده بودیم که هنوز در حال پیگیری آن هستیم.