بافت بزرگترین فرش دستبافت آذربایجان غربی خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، طی مراسمی که صبح امروز با حضور مسئولان سازمان بازرگانی آذربایجان غربی و مسئولان شهرستان سردشت به همراه بافندگان برتر منطقه شمالغرب کشور در شهر ربط سردشت برگزار شد، آخرین گره های این فرش نفیس 116 متری به اتمام رسید.

بزرگترین فرش دستبافت استان با بیش از 47 میلیون و 840 هزار گره به طول بیش از 12 متر و عرض افزون بر 9 متر با 18 رنگ معمولی و چهار رنگ ابریشم بافته شده است.

این فرش نفیس در طی 9 ماه و با همکاری 40 نفر از فرشبافات و هنرمندان ربط شهرستان جهت ارسال به تالار مجلس کشور نیجریه بافته شده است.

در ادامه این مراسم از بافندگان بزرگترن فرش دستبافت استان با اهدای جوایزی تقدیر و قردانی به عمل آمد.