دسترسی بیماران به داروهای مشتق از پلاسما آسانتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی، برای جلوگیری از انتقال بیمارهای بومی، تامین فرآورده های پلاسمایی (دارویی) مورد نیاز بیماران هر کشور را از پلاسمای خون مردم همان کشور توصیه می کند اهدای پلاسما در داخل کشور دسترسی بیماران به داروهای مشتق از پلاسمای کاملا سالم را آسانتر می کند.

از پلاسما داروهایی تهیه می شود که برخی از بیماران خاص از جمله هموفیلی ها برای استمرار زندگی به آنها نیاز دارند.

با توجه به اینکه بعضی از این بیماران مجبور به تزریق روزانه یا هفتگی این داروها بوده و از سویی این داروها به مقدار محدود در دنیا تهیه می شود که خرید آنها نیز به سادگی امکانپذیر نیست، لذا برای تامین داروی مورد نیاز بیماران ایرانی از سالمترین پلاسمای خون، نیاز به ایثار، از خود گذشتگی و همراهی هموطنان سالم در اهدای فقط قسمتی از پلاسمای خونشان و مرکزی مطمئن و استاندارد برای جمع آوری پلاسمای خون نیکوکاران در داخل کشور است تا با پالایش و فرآوری آن بتوان به سالمترین داروی مورد نیاز بیماران دسترسی یافت.

هم اکنون مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو به عنوان نخستین مرکز مجهز در ایران و خاورمیانه با به کار گیری کادر مجرب بهداشتی و پزشکی و پیشرفته ترین تجهیزات، قسمتی از پلاسمای خون افراد نیکوکار سالمی که داوطلبانه به این مرکز مراجعه می کنند را دریافت کرده و برای تولید داروهای مشتق از پلاسما آماده می کند.

پلاسمای اهدایی هموطنان نیکوکار با همکاری شرکت بیوتست آلمان به داروهایی همچون فاکتورهای 8 و 9 انعقادی، ایمونوگلوبولین های پلی والان و هایپرایمون (ضد کزاز، ضد هاری و آنتی D) و آلبومین تبدیل می شود و تحت نظارت وزارت بهداشت کشورمان و از طریق داروخانه های مجاز در دسترس بیماران قرار می گیرد.

این داروها در تمام دنیا بسیار گران قیمت است و وزارت بهداشت برای تامین نیاز تمامی بیماران ایرانی سالانه دهها میلیون دلار برای خرید آنها از دیگر کشورها هزینه می کند.

شرکت بیودارو از بهار سال 1385 که فعالیت رسمی خود را آغاز کرده تا کنون 20 هزار لیتر پلاسمای هموطنان نوعدوست را جمع آوری و 16 هزار لیتر آن را جهت پالایش و فرآوری به شرکت بیوتست آلمان ارسال کرده است.

داروهای تولید شده از 16 هزار لیتر پلاسمای اهدایی، شامل 19245 ویال آلبومین، 8200 ویال ایمونوگلوبولین و 3223 ویال فاکتور 8 انعقادی می شود که برای رفع نیاز بیماران در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

روابط عمومی مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو، همچنان از هموطنان نوعدوست دعوت می کند تا با اهدای فقط قسمتی از پلاسمای خون خود، در تامین داروهای مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.