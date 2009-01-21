هنرمندان ایرانی یک سوم فرش دنیا را تامین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، غلامرضا باقری صبح امروز در مراسم اتمام بافت بزرگترین فرش دستبافت توسط فرشبافان هنرمند استان جهت ارسال برای کشور نیجریه با برشمردن موقعیت فرش استان گفت: انواع فرشهای دستبافت نفیس از جمله ابریشم، چله، گلابریشم، آهنین تکاب و ماهی خوی به دست هنرمندان آذربایجان غربی بافته می شود.

وی با بیان اینکه کیفیت فرشهای دستبافت آذربایجان غربی در حد جهانی است، بیان داشت: متاسفانه در سالهای گذشته فرش استان به نام شهرهای دیگر به بازارها داخلی وخارجی عرضه می شد که شناسنامه دار شدن فرش ها از فروش فرشهای استان با نام شهر های خارج از استان جلوگیری کرده و باعث رونق فروش این محصول ارزشمند و تاریخی می شود و برای تولیدکنندگان داخلی نیز اشتغالزایی می کند.

سالانه چهار هزار مترمربع فرش در آذربایجان غربی بافته می شود

وی ادامه داد: افزون بر 34 هزار فرشباف در استان وجود دارند که این افراد بیش از چهار هزار مترمربع فرش در طول سال تولید می کنند.

باقری تاکید کرد: 85 درصد فرش استان در زمره فرشهای ریز بافت هستند و طی سال جاری افزون بر 41 میلیون دلار از سایر گمرکات استان صادر شده است.

فرماندار شهرستان سردشت نیز در این مراسم با اشاره به قابیلت بالای فرشبافان این شهرستان گفت: تولید اینچنین فرشها و اتمام پیش از موعد آن نشان از ذوق و علاقه هنرماندان این شهرستان و قابلیت بالای تولید انواع فرشهای نفیس است.

خضر کاک درویش افزود: وجود بازارچه مرزی کیله سردشت زمینه برای توسعه صادرات این محصول ارزشمند را در این شهرستان باید تولید کنندگان فراهم کرده و دسترسی به بازارهای اروپایی و حذف رقبای ناخواسته نیز با این اقدامات میسر می شود.

وی آمادگی این نهاد را برای حمایت کامل از تولید فرش در منطقه اعلام کرد و گفت: تنها راه حل مشکل فرش در بازارهای داخلی و خارجی سهل کردن صادرات این محصول تاریخی ایرانی است.