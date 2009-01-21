برخورد با تخلفات ناوگان حمل و نقل جاده ای گیلان تشدید می شود

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از اجرای طرح مذکورانضباط بخش ترافیکی و کاهش سهم 20 درصدی تصادفات منجر به فوت و جرح کامیونها و مسافربریهای عمومی در راههای برون شهری است.

وی در ادامه تشدید برخورد با تخلفات پرمخاطره ناوگان عمومی و اجرای دقیق مواد سوم، چهارم، پنجم و هفتم آئین نامه حمل بار و مسافر و موارد مهمی از قبیل کنترل مدت زمان رانندگی، محموله و مدارک رانندگی، نقص فنی، صورتحساب، بارنامه و سایر موضوعات مرتبط را از جمله وظایف واحدهای پلیس راه در مدت اجرای طرح که بصورت شبانه روزی انجام خواهد شد اعلام کرد.

سیری همچنین به مسئولان شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر و همچنین به رانندگان حرفه ای این بخش توصیه کرد تا با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین مربوطه در راستای کاهش سوانح و حوادث جاده ای، پلیس راه استان را در اجرای این طرح همراهی و یاری کنند.