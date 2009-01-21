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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

لاوروف:

روسیه روابط خود با آمریکا را بر اساس امنیت برابر تقویت می کند

روسیه روابط خود با آمریکا را بر اساس امنیت برابر تقویت می کند

وزیر امور خارجه روسیه روز گذشته گفت که کشورش روابط خود با آمریکا را در صورتی که تضمینی برای امنیت برابر وجود داشته باشد، تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سرگئی لاوروف" خاطر نشان کرد:" اگر آنها ( آمریکاییها) بعد مهم دیگری از روابط ما را ایجاد کنند، می توانیم به طور جدی روابط خود را با واشنگتن تقویت کنیم."

وی از آمریکا خواست تا به روابط دوجانبه تحت اصول مطرح شده در اعلامیه سوچی در ماه آوریل بپردازد. این اعلامیه همان " چارچوب استراتژیک" برای هدایت روابط دوجانبه در آینده است که در نشست یک روزه "ولادیمیر پوتین" و " جرج بوش" روسای جمهور سابق دو کشور امضا شد.

لاوروف افزود: امنیت برابر مسئله ای است که در بسیاری از اسناد بین المللی قید شده و هیچ طرفی نمی تواند با نقض امنیت طرف دیگر امنیت خود را تضمین کند.

وزیر امور خارجه روسیه از همکاری روسیه و آمریکا در زمینه هایی از جمله منع تکثیر سلاحهای هسته ای، کنترل تسلیحات، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، جنگ علیه تروریسم ، قاچاق مواد مخدر و جنایت سازماندهی شده و همچنین اقتصاد ، تجارت و سرمایه گذاری دو سویه استقبال کرد.

روابط مسکو و واشنگتن در دوره هشت ساله ریاست جمهوری جرج بوش به دلیل اختلاف دو طرف در موضوعاتی نظیر استقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا و حمایت واشنگتن از عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) سیر نزولی داشت.

کد مطلب 820270

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