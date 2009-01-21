اولین اقدام اوباما از طریق تعلیق همه دادگاههای نظامی در گوانتانامو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این دستور به دادستانهای نظامی و چند ساعت پیش از جلسه استماعی که قرار بود در رابطه با پنج فرد متهم به طراحی حملات 11 سپتامبر برگزار شود، تسلیم شد.

دادستانی نظامی نیز این درخواست را به دو قاضی دادگاه ارائه خواهد کرد.

اوباما پیش از این قول بستن زندان گوانتانامو را داده بود.

وزارت دفاع آمریکا به دنبال تعلیق همه دادگاه ها به مدت 120 روز است.

در این درخواست دو صفحه ای آمده است: تعلیق فوری دادگاه هایی که انتقادهای زیادی از آنها می شود، به نفع وزارت دادگستری است.

در ادامه این درخواست آمده است:" این تاخیر به رئیس جمهوری جدید و دولت وی این اجازه را می دهد تا برای بررسی روند کمیسیون نظامی زمان در اختیار داشته باشند."

امروز چهارشنبه قرار بود جلسه استماع مربوط به پنج نفر از زندانیان گوانتانامو که به دست داشتن در حملات 11 سپتامبر متهم هستند، برگزار شود.

اوباما پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی بر تصمیم خود برای بستن گوانتانامو تاکید کرده اما گفته بود که تا یکصد روز پس از انتصاب این مسئله امکان پذیر نخواهد بود.

زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد و زندانیان از حقوق اولیه خود محروم هستند.