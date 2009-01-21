زمان و چگونگی ارسال مدارک داوطلبان آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون بیست و سومین پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی از روز 5 بهمن ماه به صورت اینترنتی آغاز می شود و تا 17 بهمن ماه ادامه دارد.

داوطلبان شرکت در بیست و سومین دوره پذیرش دستیار رشته های تخصصی دندانپزشکی در 6 گروه مدارک کلیه داوطلبان، مدارک اختصاصی سهمیه رزمندگان، مدارک اختصاصی سهمیه بومی، مدارک اختصاصی مشمولین آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان، نخبگان و استعدادهای برتر، مدارک مربوط به سهمیه مربیان و مدارک مربوط به نیرو های مسلح، نظامی و انتظامی باید مدارک خود را ارسال کنند.

کلیه داوطلبان باید مدارک خود را اسکن کرده و از تاریخ 29 بهمن تا سوم اسفندماه به صورت اینترنتی ارسال کنند. در هر مرحله از زمان ثبت نام و در صورت پذیرش تا پایان دوره دستیاری چنانچه مغایرت با صحت مدارک ارائه شده اثبات شود، پذیرش داوطلب کان لم یکن تلقی می شود.

داوطلبان می توانند مدارک خود به صورت اینترنتی به آدرسهای http://sanjesh.mohme.gov.ir و http://dme.hbi.ir/cgme و http://dme.hbi.ir/sanjesh ارسال کنند.

کلیه داوطلبان باید مدارک مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی، مدارک مربوط به وضعیت خدمات نظام وظیفه، فیش بانکی و گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ شهریور ماه سال آینده برای دانشجویان سال آخرکه به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه رسیده باشد را اسکن کرده و به صورت اینترنتی در تاریخ اعلام شده ارسال کنند. اسکن گواهی های مورد نیاز باید به تایید بالاترین مقام مربوط به آن گواهی رسیده باشد.

به گزارش مهر، آزمون دستیاری دندانپزشکی راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 10 اردیبهشت ماه 88 به طور همزمان در شهرهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، کرمان، مشهد و همدان برگزار می شود.