31 میلیارد ریال برای احداث پل جانبازان رشت هزینه شد

فرزین فانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این پروژه هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی و 60درصد پیشرفت ریالی دارد.

وی متذکر شد: پروژه پل جانبازان رشت در چهارم تیرماه سال 85 با مبلغ قرارداد با احتساب 25 درصد مازاد بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که پیش بینی می شود با توجه به تغییر مقادیر کار و اقدامات جدید برآورد نهایی آن به 50 میلیارد ریال برسد.

فانی همچنین در خصوص طولانی شدن زمان اجرای پروژه نسبت به مدت مقرر شده در قرارداد افزود: با توجه به تاسیسات زیر بنایی شهر رشت متاسفانه با مشکلات پیش بینی نشده ای در حین اجرای پروژه مواجه شدیم.

این مسئول اظهارکرد: جابجایی تاسیسات زیر زمینی و هوایی مانند دکل برق فشار قوی به مدت 11 ماه به لحاظ محدوده مسکونی و تجاری موجود در حواشی پل، جابجایی لوله فاضلاب شهری به مدت سه ماه و همچنین نامساعد بودن شرایط جوی شهر رشت به جهت تعداد زیاد ماههای بارندگی و به توافق رسیدن با مالکین مسیر برای آزاد سازی املاک و مستقلات پیرامون پروژه از جمله این مشکلات است.

فانی همچنین شایعات اخیر مبنی بر وجود اشتباه مهندسی و محاسباتی و اختلاف سطح در پل را کذب محض دانست و گفت: این پل با داشتن 102 متر طول عرشه که با احتساب رمپهای دو طرف به 600 متر می رسد.

سرپرست گروه نظارت پل جانبازان رشت بیان داشت: این پل با طراحی و نظارت مهندسین مشاور و حائز رتبه در کشور و اجرای پیمانکاران مجرب احداث شده است و هیچگونه مشکل اجرایی برای بهره برداری از آن وجود ندارد.

وی در ادامه با تشریح جزئیات ساخت این پل گفت: طراحی و اجرای این پل از لحاظ سازه ای در رده پلهای صندوقه ای پیش ساخته پس تنیده قرار می گیرد که در این شیوه قطعات از پیش ساخته به کارگاه انتقال داده شده و سپس سایر مراحل فنی اعمال خواهد شد.

فانی با ایراد توضیحات فنی در خصوص وجود فاصله 40 سانتی متری در پل افزود: به دلیل وجود فاصله 50 متری بین دو ستون پل و عدم وجود ستون در قسمتهای میانی در این نوع از طراحی این روش اتخاذ شده است و از لحاظ فنی این خلا برای کشش کابلها تعبیه شده است تا پس از اتمام عملیات کشش کابلی این قسمت که به نام کلید در جا ریز مصطلح است با بتن مسلح احاطه شود .

این مسئول ادامه داد: این نوع اجرا یکی از تکنیکهای احداث پل با قطعات پیش ساخته است که هم اکنون در لاین جنوبی انجام شده است و دقیقا بر مبنای طراحی اولیه پل است و مغایرتی با محاسبات اولیه ندارد و به زودی در لاین شمالی پس از اتمام نیز برای اتصال دو طرف پل به همین صورت اعمال خواهد شد.

فانی افزود: طراحی سازه این پل بر حسب موقعیت مکانی آن به لحاظ قرار گرفتن در محور ورودی شرق استان به شهر رشت و با در نظر گرفتن حجم بار ترافیکی و مجاورت با وادی تازه آباد بوده است.

سرپرست گروه نظارت پل جانبازان رشت اظهار داشت: چنانچه در بررسی های اولیه مطالعاتی حتی در خصوص احداث پارکینگ یا ایجاد بازارچه در زیر پل انجام پذیرفت اما به لحاظ ازدیاد تردد خودروها و افراد و ایجاد گره ترافیکی بیشتر در کنارگذرهای طرفین پل که مغایر با هدف اولیه احداث پل و کاهش بار ترافیکی بود از این امر صرف نظر شد.

فانی در تشریح دلایل طراحی پل در محور شرق به غرب در راستای بلوار شهدا به سمت بلوار امام رضا (ع) نیز یادآورشد: عبور لوله چند منظوره نفت بنزین و گاز متعلق به شرکت نفت که از شهرستان انزلی به سمت قزوین پمپاژ می شود از محور میانی بلوار خرمشهر و به دلیل مکاتبات انجام شده توسط شرکت نفت با شهرداری برای رعایت حریم لوله و از سوی دیگر به لحاظ شمارش آماری عبور خودروها در دو محور به لحاظ بار ترافیکی، فندانسیون پل در محور شمالی - جنوبی اجرا نشد.