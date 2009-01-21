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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۳۹

گزارش تصویری / تقدیر از 10 سال تلاش پدر رادیو ـ 1

گزارش تصویری / تقدیر از 10 سال تلاش پدر رادیو ـ 1

نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو دیشب در اختتامیه دومین رپرتوار رادیو تئاتر در خانه هنرمندان به حسن خجسته اهدا شد.

علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم شهر

توران مهرزاد پیشکسوت رادیو

شهرام گیل‌آبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو

تقدیر از برگزیدگان رپرتوار رادیو تئاتر

اهدای تندیس شمس پرنده با حضور مسجدجامعی و رضاداد به خجسته

 عکس / باقر نصیر

کد مطلب 820310

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