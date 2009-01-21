گزارش تصویری / تقدیر از 10 سال تلاش پدر رادیو ـ 1

علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم شهر
توران مهرزاد پیشکسوت رادیو
شهرام گیلآبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو
تقدیر از برگزیدگان رپرتوار رادیو تئاتر
اهدای تندیس شمس پرنده با حضور مسجدجامعی و رضاداد به خجسته
عکس / باقر نصیر
نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو دیشب در اختتامیه دومین رپرتوار رادیو تئاتر در خانه هنرمندان به حسن خجسته اهدا شد.
علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم شهر
توران مهرزاد پیشکسوت رادیو
شهرام گیلآبادی مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو
تقدیر از برگزیدگان رپرتوار رادیو تئاتر
اهدای تندیس شمس پرنده با حضور مسجدجامعی و رضاداد به خجسته
عکس / باقر نصیر
نظر شما