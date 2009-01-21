به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "ارواح گرسنه" داستان چند نیویورکی منزوی را تصویر میکند که سرنوشت آنها در جستجوی خوشبختی در یک نقطه با هم تلاقی پیدا میکند. داستانها در 36 ساعت روی میدهد که در نهایت در یک نقطه به هم میرسد. استیو شیریپا، شارون آنجلا و نیک ساندو در این فیلم بازی میکنند.
"ارواح گرسنه" یکی از 14 فیلم بخش مسابقه جوایز ببر VPRO جشنواره روتردام است که به فیلمهای اول دوم اختصاص دارد. "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافیپور از ایران، "خوک کور که میخواهد بپرد" ادوین از اندونزی، "از نفس افتاده" یانگ ایک ـ جون از کره، "شناور در حافظه" پنگ تائو از چین و "گردشگرها" آلیشیا شرسن از شیلی دیگر فیلمهای این بخش هستند.
نیکی کریمی در صحنهای از فیلم "شیرین"
اسامی سه برنده جایزه اصلی جشنواره 30 ژانویه (11 بهمن) اعلام میشود. 9 بخش جشنواره روتردام سال 2008 در سه بخش رسمی تلفیق شده که شامل فیلمهای بلند، کوتاه، اینستالیشن و اجراهای زنده است. بخش "آینده روشن" به نمایش آثار فیلمسازان تازهکار اختصاص دارد.
"تمام تلاشهای ناموفق من" از مالزی، "درخت" کارلوس سرانو آزکونا از اسپانیا و مکزیک، "در جستجوی درختان گیلاس" جو اوداجیری از ژاپن و "اوه روح من" نیکلاس منصور از آمریکا فیلمهای این بخش هستند. بخش "طیف" با نمایش آثار فیلمسازان باتجربهتر همراه است.
در میان فیلمهای امسال این بخش 10 فیلم از کشورهایی چون ژاپن، هلند، تایلند، جمهوری چک، اتریش و ... نخستین بار در روتردام اکران میشوند. بخش "علامتها" نیز به برنامههای مضمونی و مرور آثار اختصاص دارد. 43 فیلم اولین بار در روتردام به نمایش درمیآید که در میان آنها 35 فیلم اولین بار در سطح بینالمللی و 34 فیلم اولین بار در اروپا پخش میشود.
فیلم کوتاه داستانی "آرایشگر بغداد" ساخته مسعود بخشی و فیلم سینمایی "در میان ابرها" روح الله حجازی تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و "شیرین" عباس کیارستمی دیگر نمایندگان ایران در جشنواره روتردام امسال هستند.
"آرایشگر بغداد" در بخش طیف: فیلمهای کوتاه و "در میان ابرها" در بخش آینده روشن به نمایش درمیآید و "شیرین" کیارستمی نیز در بخش طیف سه بار روزهای سه، چهار و شش بهمن پخش میشود. سی و هشتمین جشنواره فیلم روتردام اول فوریه (13 بهمن) به پایان میرسد.
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