انسداد کامل مرزها 3 هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم کریمی امروز در جمع خبرنگاران گفت: کشور ما 8 هزار و 755 کیلومتر مرز مشترک با 15 کشور دارد که 2 هزار کیلومتر آن مرز دریایی است.

وی ادامه داد: تا کنون با اختصاص بودجه 103 میلیارد تومانی موفق به حفر 350 کیلومتر کانال به عمق 4 و عرض 8 متر، 114 کیلومتر دیوار و 800 کیلومتر سیم خاردار برای انسداد مرزهای کشورشده ایم.

کریمی ادامه داد: همچنین در مرزها از دوربینهای دید در شب و حرارتی نیز استفاده شده است.

وی همچنین از کشف 30 هزار تن موادمخدر از اول سال جاری تا کنون توسط یگان مرزبانی خبر داد و گفت: ماموران مرزبانی همچنین از خروج 600 هزار لیتر سوخت جلوگیری کرده اند.

کریمی در رابطه با قاچاق سلاح گفت: بر اساس آمارهای موجود با 32 درصد کاهش در قاچاق سلاح نسبت به سال گذشته روبرو بودیم و این به دلیل انسداد مرزها تحقق یافته است.

وی اظهارداشت: با توجه به مرزهای شرقی کشور و همسایگی ایران با بزرگترین تولید کننده موادمخدر طرح پایلوت انسداد کامل مرز در منطقه سیستان و بلوچستان صورت گرفته است که 270 کیلومتر از مرز مشترک توسط پلیس تحت پوشش و انسداد قرار گرفته است.

معاون هماهنگ کننده مرزبانی نیروی انتظامی در رابطه با قاچاق کالا گفت: ورود کالای قاچاق بیشتر از مرزهای استان هرمزگان و ورود کالاهای ضد فرهنگی از مرزهای غربی کشور که شامل مرز ترکیه و عراق می شود، صورت می گیرد.