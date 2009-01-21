مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: از برنامه های امسال اداره هواشناسی استان، راه اندازی ایستگاه خودکار برای استفاده از انرژی خورشیدی و بررسی تابش و تامین برق با کمک انرژی خورشیدی است که امیدواریم این طرح با کمک وزارت نیرو اجرایی شود.
وی با اشاره به اقلیم چهارفصل و آب و هوای متفاوت استان، گفت: استان سمنان به افزایش ایستگاههای هواشناسی نیاز دارد که افزایش ایستگاه های هواشناسی در جهت رفاه کشاورزان و مسافران جهت اطلاع دقیق از وضعیت جوی است.
وی افزود: افتتاح اداره جدید سینوپتیک شاهرود و افتتاح نخستین دستگاه هواشناسی تمام خودکار استان در سمنان و دامغان، کلنگزنی و راهاندازی دستگاه هواشناسی جاده ای با اعتبار یک میلیارد و 600 میلیون ریال و راهاندازی دستگاه پیامک هواشناسی از برنامه های این اداره است.
حسینی یادآور شد: راه اندازی یک دستگاه دورنگار برگردان که در 24 ساعت با تماس دائمی هواشناسی و کشاورزی و آب و هوا را در اختیار مردم قرار میدهد از دیگر برنامه های امسال است.
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