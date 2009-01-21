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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

7148 فقره پرونده در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی گیلان بررسی شد

7148 فقره پرونده در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی گیلان بررسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان گیلان از بررسی تعداد هفت هزار و 148 فقره پرونده درهیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی گیلان در 9 ماهه سال جاری خبرداد.

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این مدت هشت هزار و 367 فقره پرونده تشکیل و به هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مستقر در ادارات بازرگانی سراسر استان ارسال شد.

وی متذکرشد: همچنین متخلفین صنفی به پرداخت مبلغ 79 میلیون و 867 هزار و 50 ریال در حق شاکی خصوصی  و  مبلغ دو میلیارد و 625 میلیون و 78 هزار ریال در حق دولت محکوم شدند.

امینی ادامه داد: در این مدت مبلغ یک میلیارد  و 294 میلیون  و 520  هزار ریال نیز به حساب خزانه دولت واریز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی گیلان یادآورشد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروندههای ارسال شده 107درصد، تعداد پروندههای رسیدگی شده 82 درصد، تعداد پرونده های مختومه 177درصد، مبلغ محکومیت در حق شاکی 133درصد، مبلغ محکومیت در حق دولت 33 درصد و میزان جرائم وصولی 298 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 820328

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