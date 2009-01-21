7148 فقره پرونده در هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی گیلان بررسی شد

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در این مدت هشت هزار و 367 فقره پرونده تشکیل و به هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مستقر در ادارات بازرگانی سراسر استان ارسال شد.

وی متذکرشد: همچنین متخلفین صنفی به پرداخت مبلغ 79 میلیون و 867 هزار و 50 ریال در حق شاکی خصوصی و مبلغ دو میلیارد و 625 میلیون و 78 هزار ریال در حق دولت محکوم شدند.

امینی ادامه داد: در این مدت مبلغ یک میلیارد و 294 میلیون و 520 هزار ریال نیز به حساب خزانه دولت واریز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی گیلان یادآورشد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروندههای ارسال شده 107درصد، تعداد پروندههای رسیدگی شده 82 درصد، تعداد پرونده های مختومه 177درصد، مبلغ محکومیت در حق شاکی 133درصد، مبلغ محکومیت در حق دولت 33 درصد و میزان جرائم وصولی 298 درصد افزایش داشته است.