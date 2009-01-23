امسال شش میلیون تن کالا در سمنان بارگیری شد

قاسم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: امسال شش میلیون و 608 هزار تن کالا از مبادی استان سمنان به سایر نقاط کشور حمل شده است.

وی افزود: بارگیری از استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 7/3 دهم درصد رشد داشته است.

به گفته وی، بیشترین بارگیری در شهرهای استان از مبدا شهرستان سمنان با حجم چهار میلیون و 122 هزار تن انجام شده است.

به گفته وی، بیش از 991 کیلومتر راه اصلی شامل 503 کیلومتر بزرگ راه، 266 کیلومتر راه عریض 222 کیلومتر راه معمولی در استان سمنان وجود دارد.

وی یاد آور شد: این استان همچنین 830 کیلومتر راه فرعی آسفالته و 2 هزار و 15کیلومتر راه روستایی ایجاد شده است.

باقری تصریح کرد: در جریان سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان سمنان، 10 میلیارد ریال برای توسعه زائرسراها و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی به این استان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان سمنان خاطرنشان کرد: این اعتبار برای توسعه و ایجاد زیرساخت‌های پنج زائرسرا و مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی در این استان هزینه می‌شود.