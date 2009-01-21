98 درصد مردم خراسان جنوبی از آب شرب شهری برخوردار هستند

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تصریح کرد: در حال حاضر 70 درصد مشترکان خانگی استان زیر الگوی مصرف آب استفاده می کنند.

وی در خصوص اجرای شبکه فاضلاب در خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: مجموع شبکه ‌های فاضلاب اجرا شده در استان از سال 74 تا 83 حدود 90 کیلومتر شبکه جمع ‌آوری و نه کیلومتر خط انتقال بوده است که این رقم از سال 84 تا پایان آذر ماه سال جاری به 140 کیلومتر افزایش یافته است.

طاهری به آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهری قاین در سال گذشته اشاره کرد و افزود: تاکنون دو کیلومتر از خط انتقال آن انجام و تملک زمین تصفیه خانه صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 13 میلیارد ریال اعتبار برای مطالعه و تکمیل تصفیه‌ خانه فاضلاب و کاهش هدر رفت آب به شهرهای دارای تنش آبی در استان از محل اعتبارات ملی ابلاغ شده است، یادآور شد: با ابلاغ این اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز می ‌شود.