کشته شدگان حوادث رانندگی سمنان 6.9 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابراهیم شاطری صبح امروز در جلسه شورای قضایی استان سمنان گفت: از ابتدای امسال 302 نفر از هموطنانمان بر اثر وقوع حوادث رانندگی در جاده های استان جان باختند.
وی افزود: 2 هزار و 563 نفر در سوانح رانندگی در استان سمنان مجروح شدند.
به گفته وی، بیشترین تصادفهای منجر به فوت به ترتیب در شهرستانهای شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار و مهدیشهر رخ داده است.
شاطری با اینکه پبش از این کمیسیونهای پزشکی قانونی استان در استانهای همجوار برگزار میشد، گفت: هماکنون 99 درصد این کمیسیونهای پزشکی قانونی در این استان برگزار میشود.
مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان یاد آور شد: بخشهای کالبدگشایی، معاینه اجساد، معاینات عمومی و روانپزشکی اختصاصی و بالینی در این اداره انجام می شود.
نظر شما