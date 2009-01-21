  1. استانها
  2. سمنان
۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

کشته شدگان حوادث رانندگی سمنان 6.9 درصد کاهش یافت

کشته شدگان حوادث رانندگی سمنان 6.9 درصد کاهش یافت

سمنان – خبرگزاری مهر: مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: شمار کشته‌شدگان حوادث رانندگی در استان سمنان در سال جاری، حدود 6.9 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابراهیم شاطری صبح امروز در جلسه شورای قضایی استان سمنان گفت: از ابتدای امسال 302 نفر از هموطنانمان بر اثر وقوع حوادث رانندگی در جاده های استان جان باختند.

وی افزود: 2 هزار و 563 نفر در سوانح رانندگی در استان سمنان مجروح شدند.

به گفته وی، بیشترین تصادف‌های منجر به فوت به ترتیب در شهرستان‌های شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار و مهدیشهر رخ داده است.

شاطری با اینکه پبش از این کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان در استان‌های همجوار برگزار می‌شد، گفت: هم‌اکنون 99 درصد این کمیسیون‌های پزشکی قانونی در این استان برگزار می‌شود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان سمنان یاد آور شد: بخش‌های کالبدگشایی، معاینه اجساد، معاینات عمومی و روانپزشکی اختصاصی و بالینی در این اداره انجام می شود.

کد مطلب 820340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها