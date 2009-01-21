500 فرصت شغلی در درمیان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا حسینی پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد سیمرغ درمیان گفت: با بهره‌ برداری از این پروژ‌ه‌ ها بیش از چهار هزار خانوار از جمعیت ساکن در نقاط مختلف شهرستان از مزایای این طرح ‌ها برخوردار می شوند و حدود 500 فرصت شغلی جدید در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح 27 پروژه مخابراتی با اعتبار دو میلیارد و 680 میلیون ریال، دبستان پنج کلاسه دره چرم، دبستان روستای تنگل، اورژانس 115 شهر طبس مسینا، خانه بهداشت محمد آباد، پایگاه ‌های مقاومت بسیج در پنج روستای سطح شهرستان، ساختمان دهیاری روستای درمیان، آزمایشگاه دامپزشکی شهر اسدیه و چندین پروژه عمرانی دیگر در سطح شهرستان درمیان خبر داد.

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان درمیان خاطر نشان کرد: طی این مدت طرح‌ های بسیار دیگری نیز در مناطق مختلف شهرستان مورد بهره‌‌ برداری قرار خواهد گرفت.

حسینی فاز اول کارخانه سیمان باقران، فاز سه مجتمع آبرسانی کلاته ملا و مجتمع آبرسانی فخرود، خوابگاه شبانه ‌‌روزی اسدیه، ساختمان بخشداری گزیگ، ساختمان نیروی انتظامی قهستان و پارک ترافیک اسدیه را از مهم ‌‌ترین پروژه ‌های افتتاحی دهه فجر امسال برشمرد.

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان درمیان اجرای برنامه ‌های جدید و نوآوری در برگزاری بزرگداشت سی ‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان را نیازمند تلاش بیشتر مسئولان دانست و افزود: برنامه ‌های سالروز پیروزی انقلاب امسال به دلیل شرایط خاص منطقه ‌ای و جهانی از اهمیت ویژه برخوردار بو ده و در این خصوص اعضای کمیته ‌ها باید با عمل به وظایف خود در راستای برگزاری مراسمی باشکوه و در شان انقلاب گام بردارند.