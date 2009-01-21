نرخ دستمزد نیروی کار خارجی در ایران ارزانتر از کارگران داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی کشور پیش از ظهر امروز در آیین چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر سمنان گفت: اقتدار ملی ایران در همه زمینه ها وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید به اهدافی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند، دست پیدا کنیم، گفت: بخش کارگری در وضعیت خوبی است و این بخش در انقلاب نقش آفرین بودند.
به گفته وی، کارآفرینان امروز، خود استخدام کننده نیروی کار و اشتغالزا هستند و ما باید تمام کارآفرینان برتر و نوع کار آنان را در مدارس به دانش آموزان معرفی کنیم.
ملکی تبار با بیان اینکه نرخ بیکاری دو استان کشور به زیر هشت درصد رسیده است، گفت: در صورت ادامه روند اشتغالزایی امید است، نرخ بیکاری استان سمنان نیز به زیر هشت درصد برسد.
معاون وزیر کار، نرخ بیکاری استان سمنان در پایان سال 86 را 4/8 درصد عنوان کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری این استان در فصول بهار، تابستان و زمستان امسال نیز 4/8 درصد بوده است.
وی یادآور شد: امروز به دلیل افزایش سطح مهارت و کارآفرینی کارگران ایرانی کشورها کمتر تمایل به استفاده از کارگر ایرانی دارند.
استاندار سمنان نیز در این آیین گفت: کارآفرینی کار مقدسی است چون افراد دیگر نیز از این طریق امرار معاش می کنند که این خود عبادت بزرگی است گرچه کارآفرینی کار سخت و مشکلی است و در این کار توفیقات زیادی نصیب کشور و استان شده است.
علی عبداللهی اظهار داشت: در سمنان بیش از هزار و 600 کارخانه و کارگاه بزرگ و 14 شهرک صنعتی و شش ناحیه صنعتی داریم که این تحول بزرگی است.
وی با بیان اینکه کارآفرینان افزایش ثروت می کنند، گفت: کاهش بیکاری نشان از موثر بودن این امر دارد.
استاندار سمنان افزود: بانکها باید سرمایه در گردش بنگاه های فعال و پرداخت تسهیلات بنگاه های نیمه کاره را در اولویت کارها قرار دهند و امیدواریم در این زمینه وضعیت بهتری داشته باشیم.
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