نرخ دستمزد نیروی کار خارجی در ایران ارزانتر از کارگران داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی کشور پیش از ظهر امروز در آیین چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر سمنان گفت: اقتدار ملی ایران در همه زمینه ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید به اهدافی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند، دست پیدا کنیم، گفت: بخش کارگری در وضعیت خوبی است و این بخش در انقلاب نقش آفرین بودند.

به گفته وی، کارآفرینان امروز، خود استخدام کننده نیروی کار و اشتغالزا هستند و ما باید تمام کارآفرینان برتر و نوع کار آنان را در مدارس به دانش آموزان معرفی کنیم.

ملکی تبار با بیان اینکه نرخ بیکاری دو استان کشور به زیر هشت درصد رسیده است، گفت: در صورت ادامه روند اشتغالزایی امید است، نرخ بیکاری استان سمنان نیز به زیر هشت درصد برسد .

معاون وزیر کار، نرخ بیکاری استان سمنان در پایان سال 86 را 4/8 درصد عنوان کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری این استان در فصول بهار، تابستان و زمستان امسال نیز 4/8 درصد بوده است .

وی یادآور شد: امروز به دلیل افزایش سطح مهارت و کارآفرینی کارگران ایرانی کشورها کمتر تمایل به استفاده از کارگر ایرانی دارند.