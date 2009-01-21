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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

معاون وزیر کار:

نرخ دستمزد نیروی کار خارجی در ایران ارزانتر از کارگران داخلی است

نرخ دستمزد نیروی کار خارجی در ایران ارزانتر از کارگران داخلی است

سمنان - خبرگزاری مهر: مجید ملکی تبار گفت: نرخ دستمزد نیروی کار انسانی خارجی در ایران از نرخ دستمزد نیروی کار ایرانی ارزانتر است از این رو کارفرمایان تمایل بیشتری به استفاده از آنان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی کشور پیش از ظهر امروز در آیین چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر سمنان گفت: اقتدار ملی ایران در همه زمینه ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید به اهدافی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند، دست پیدا کنیم، گفت: بخش کارگری در وضعیت خوبی است و این بخش در انقلاب نقش آفرین بودند.

به گفته وی، کارآفرینان امروز، خود استخدام کننده نیروی کار و اشتغالزا هستند و ما باید تمام کارآفرینان برتر و نوع کار آنان را در مدارس به دانش آموزان معرفی کنیم.

ملکی تبار با بیان اینکه نرخ بیکاری دو استان کشور به زیر هشت درصد رسیده است، گفت: در صورت ادامه روند اشتغالزایی امید است، نرخ بیکاری استان سمنان نیز به زیر هشت درصد برسد.

معاون وزیر کار، نرخ بیکاری استان سمنان در پایان سال 86 را 4/8 درصد عنوان کرد و افزود: میانگین نرخ بیکاری این استان در فصول بهار، تابستان و زمستان امسال نیز 4/8 درصد بوده است.

وی  یادآور شد: امروز به دلیل افزایش سطح مهارت و کارآفرینی کارگران ایرانی کشورها کمتر تمایل به استفاده از کارگر ایرانی دارند.

استاندار سمنان نیز در این آیین گفت: کارآفرینی کار مقدسی است چون افراد دیگر نیز از این طریق امرار معاش می کنند که این خود عبادت بزرگی است گرچه کارآفرینی کار سخت و مشکلی است و در این کار توفیقات زیادی نصیب کشور و استان شده است.

علی عبداللهی اظهار داشت: در سمنان بیش از هزار و 600 کارخانه و کارگاه بزرگ و 14 شهرک صنعتی و شش ناحیه صنعتی داریم که این تحول بزرگی است.

وی با بیان اینکه کارآفرینان افزایش ثروت می کنند، گفت: کاهش بیکاری نشان از موثر بودن این امر دارد.

استاندار سمنان افزود: بانکها باید سرمایه در گردش بنگاه های فعال و پرداخت تسهیلات بنگاه های نیمه کاره را در اولویت کارها قرار دهند و امیدواریم در این زمینه وضعیت بهتری داشته باشیم.
کد مطلب 820370

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