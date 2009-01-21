  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

طرح بیمه زنان سرپرست خانوار خراسان رضوی لغو شد

طرح بیمه زنان سرپرست خانوار خراسان رضوی لغو شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی از لغو طرح بیمه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان خبر داد.

طاهری بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در همین راستا بیمه های این افراد به خودشان مسترد می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی به حمایت وسیع گروههای همیار از زنان سرپرست در سال جاری اشاره کرد و تصریح کرد: با تخصیص اعتبار سه میلیارد ریالی به گروههای همیار در سفر دوم ریاست جمهوری به خراسان رضوی مشکلات بسیاری از این گروهها حل می شود.

وی از طرح جدید این سازمان در زمینه پسران خانوار تحت پوشش و فرزندان ترخیصی سازمان اطلاع داد و اظهار داشت: پسران اینگونه خانوارها با تشکیل گروههای همیاری می توانند از کمکهای بلاعوض و سایر تسهیلات بهزیستی استان برای اشتغال و معیشت خود و خانواده هایشان بهره مند می شوند.

بختیاری با اشاره به عدم افزایش سهمیه شیرخشک در سال جاری از طریق این سازمان نیز یادآور شد: در خصوص بیمه صندوق اجتماعی و عشایر نیز در حال حاضر بیش از یکهزار و 600 خانوار تحت پوشش این بیمه هستند که در سال جاری تا دو برابر قابل افزایش خواهد بود.

کد مطلب 820377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها