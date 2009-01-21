طرح بیمه زنان سرپرست خانوار خراسان رضوی لغو شد

طاهری بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در همین راستا بیمه های این افراد به خودشان مسترد می شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان رضوی به حمایت وسیع گروههای همیار از زنان سرپرست در سال جاری اشاره کرد و تصریح کرد: با تخصیص اعتبار سه میلیارد ریالی به گروههای همیار در سفر دوم ریاست جمهوری به خراسان رضوی مشکلات بسیاری از این گروهها حل می شود.

وی از طرح جدید این سازمان در زمینه پسران خانوار تحت پوشش و فرزندان ترخیصی سازمان اطلاع داد و اظهار داشت: پسران اینگونه خانوارها با تشکیل گروههای همیاری می توانند از کمکهای بلاعوض و سایر تسهیلات بهزیستی استان برای اشتغال و معیشت خود و خانواده هایشان بهره مند می شوند.

بختیاری با اشاره به عدم افزایش سهمیه شیرخشک در سال جاری از طریق این سازمان نیز یادآور شد: در خصوص بیمه صندوق اجتماعی و عشایر نیز در حال حاضر بیش از یکهزار و 600 خانوار تحت پوشش این بیمه هستند که در سال جاری تا دو برابر قابل افزایش خواهد بود.