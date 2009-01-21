وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اواخر بهمن صحنه پایانی "سفره ایرانی" را فیلمبرداری میکنم تا برای اکران آن اقدام کنم. لوکیشن هم یک خانه است. قطعاً سال آینده دو فیلم سینمایی میسازم، ولی در حال حاضر نمیتوانم درباره مضمون آنها صحبت کنم.
عیاری "سفره ایرانی" را سال 1379 بر مبنای فیلمنامه خودش جلو دوربین برد. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک اسکناس هزار تومانی تقلبی در شهرهای مختلف دست به دست میشود و در نهایت به سفر نامعلوم خود در میان مردم ادامه می دهد.
در این فیلم 100 دقیقهای پروانه احمدی، مهرداد فلاحتگر، سیامک اشعریون و... بازی کردند و عوامل این پروژه عبارتند از مهدی کریمی و عیاری تهیهکننده، داریوش عیاری مدیر فیلمبرداری، مصطفی کیپور طراح صحنه و پیروز ارجمند تاجالدینی آهنگساز.
صحنه پایانی فیلم سینمایی "سفره ایرانی" به دلیل مشکلات مالی موسسه فرهنگی هنری وراهنر تهیهکننده فیلم فیلمبرداری نشد. این فیلم در جشنواره بیستم فجر روی پرده رفت.
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