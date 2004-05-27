رامسفلد ، رايس و تنت بايد استعفا دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر ، الگور در سخنان روز گذشته خود در دانشگاه نيويورك همچنين خاطر نشان كرد : آمريكا در حمله نظامي به عراق دچار اشتباهاتي شد كه از گذشته نيز قابل پيش بيني بود .

وي با بيان اينكه اكنون زمان آن فرا رسيده تا دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا از سمت خود استعفا دهد ، اظهار داشت : به عقيده من علاوه بر رامسفلد وزير دفاع آمريكا ، جرج تنت رئيس سازمان اطلاعات مركزي ( سيا ) و كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا نيز بايد از پستهاي خود كناره گيري كنند .

معاون رئيس جمهوري سابق آمريكا در ادامه گفت : من اكنون تمام دمكراتها و جمهوريخواهان را فراخوانده و از انها مي خواهم تا با كمك يكديگر براي كنار زدن بوش و ديك چني معاون وي از قدرت اقداماتي را انجام دهيم .

وي با اسف بار خواندن اوضاع كنوني عراق خاطر نشان كرد : بي شك مقامات امريكا در وقوع چنين رويدادهايي مقصر هستند ، زيرا سياستهاي اشتباه آنها چهره آمريكا را در ميان جهانيان مخدوش كرد .

الگور با اشاره به مسئله شكنجه زندانيان عراقي توسط نيروهاي آمريكايي گفت : نيروهاي آمريكايي با اين اقدام خود دست به اشتباه بزرگ ديگري زدند كه جبران آن كمي دور از ذهن به نظر مي رسد .

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