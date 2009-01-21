کارگاههای آموزشی جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ماتئی ویسنییک نمایشنامهنویس مطرح فرانسوی با حضور حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر، رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران و محمد اطبایی مسئول بخش بینالملل جشنواره و جمعی از نمایشنامهنویسان حرفه ای تئاتر ایران در تالار بتهوون خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست مسافرآستانه ضمن خوشامدگویی به میهمانان، حضور نمایشنامهنویس مطرح اروپایی را در جشنواره تئاتر فجر برای نمایشنامهنویسان و هنرمندان داخلی مغتنم شمرد و گفت: جشنواره تئاتر فجر برای اهالی تئاتر فرصتی است تا گرد هم آیند و با هنرمندان خارجی و تجربیات آنها آشنا شوند.
سپس ویسنییک با اشاره به استفاده از استعاره در تئاتر گفت: استفاده درست از استعاره یکی از اجزا و اعمال مهم در نگارش نمایشنامه و تولید تئاتر است. ما باید همواره به اطراف خود نگاه کنیم زیرا با استفاده از استعارههایی که در اطراف خود میبینیم قادر خواهیم بود داستانی معمولی را با عبور از فیلترهای ادبی و استعارهها به اثری جذاب و تأثیرگذار تبدیل کنیم.
وی با بیان داستانی درباره چگونگی دریافت استعارهها افزود: نویسنده همیشه استعاره را پیشنهاد میدهد ولی مخاطبان آنها را به نسبت درک خود با معانی مورد در نظر در ذهنشان تعریف میکنند. تئاتر یک زبان رمز دارد و تماشاگر باید با حس و حال خود این رموز را باز کند.
در ادامه هنرمندان حاضر در نشست به گفتگو با این نمایشنامهنویس فرانسوی پرداختند. همچنین در این روز سومین دوره کارگاه مدیریت تئاتر نیز با حضور اساتید انگلیسی و کارگردانها و هنرمندان تئاتر ایران در سالن نیلوفر خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد.
در این کارگاه جشنواره تئاتر بیست و هفتم فجر از ساعت 9:30 تا 15:30 به مباحث مدیریت تئاتر و فعالیت در مدیریت تئاتر خصوصی پرداخته میشود. همچنین نمایشگاه پوستر و عکس جشنواره نیز در اولین روز از بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر با حضور دبیر جشنواره در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این نمایشگاه 79 اثر از 36 عکاس به همراه یکصد پوستر تئاترهای خارجی به نمایش درآمده است. بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوم تا یازدهم بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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