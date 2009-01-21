دو برنامه بزرگ هنری در فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طبیعی ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس سومین جشنواره فجر استان فارس را همزمان با نکوداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار خواهد کرد، افزود: با توجه به این تقارن امسال اشعار این جشنواره نیز با موضوعات امام، انقلاب اسلامی، نهضت بیداری اسلامی، پایداری و دفاع مقدس، آیین و مذهب، مضامین اخلاقی، ایثار و شهادت ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش عمومی و جوان پیش بینی شده، عنوان کرد: در بخش عمومی به پیشکسوتان اختصاص دارد هیئت داوران این دسته از هنرمندان پیشکسوتی که در حوزه انقلاب آثار برجسته را داشته انتخاب و برمی گزینند و در این خصوص داوری عمومی نخواهیم داشت اما در بخش جوان شاعران این حوزه باید جزو متولدین 22بهمن ماه سال 57به بعد باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس عنوان کرد: شاعران جوان باید حداقل 14قطعه از اشعار چاپ شده و چاپ نشده خود را در یکی ازسه حوزه شعر سنتی، شعر نو(آزاد و نیمایی) و کودک و نوجوان به تعداد سه نسخه تکثیر کرده و به همراه سایر مدارک به نشانی شیراز- چهار راه حافظیه- دبیرخانه سومین جشنواره بین المللی فجر استان فارس ارسال کنند.

طبیعی با اشاره به برنامه سوگواره تعزیه عاشورایی نیز بیان کرد: این برنامه در دو قسمت تئاتر دینی عاشورایی و تعزیه پیش بینی شده و دومین سالی است که در استان فارس این مراسم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به پتانسیلهای استان فارس در اجرای تئاترهای مختلف به ویژه در بخش دینی و تعزیه عنوان کرد: اگر در دهه های 30و 40 تئاتر استان فارس بنگریم این هنر را در سطح استان فارس پربار و شکوفا خواهیم دید و امروز نیز با نگاه کلی به هنرمندان ملی سینمای کشور می توان به این نکته دست یافت که بسیاری از این افراد متعلق به تئاتر استان فارس هستند.

مدیر کل ارشاد فارس عنوان کرد: سال گذشته سوگواری تعزیه را در سه منطقه شمال استان (اقلید)، شیراز و جنوب استان(لامرد) برگزار کردیم و امسال نیز همین برنامه در سه نقطه فارس پیش بینی شده است.

طبیعی با بیان اینکه البته در سایر نقاط و شهرستانهای استان فارس نیز اجرای نمایش تعزیه و تئاتر پیش بینی شده است، بیان کرد: برای سوگواره تعزیه استان فارس تیمهای مختلفی از اصفهان، بوشهر، کرمان، خوزستان، اراک، کرمان و... در شیراز اجرای برنامه خواهند داشت.

وی عنوان کرد: همچنین در شمال استان فارس به مرکزیت خرم بید، شیراز و جنوب استان فارس به مرکزیت لامرد برنامه مذکور به صورت منطقه ای اجرا خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس با اشاره به اینکه اجرای تئاترهای دینی و تعزیه در مدارس، حسینیه ها، دانشگاه ها، محلات و... پیش بینی شده، افزود: این همایش در شیراز از 30دی ماه تا 9بهمن، در خرم بید از 14بهمن تا 17بهمن و در لامرد از 24بهمن تا 30بهمن برگزار خواهد شد.

طبیعی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه استان فارس با پتانسیلهایی که دارد باید شرایطی برای ایجاد تکیه های دائمی ویژه تعزیه در هر شهر فراهم شود، افزود: به غیر از این مسائل در سطح استان فارس در حوزه آیین های عاشورایی نیز ظرفیتهای مناسبی برای توجه نسبت به آنها وجود دارد و امیدواریم در این بخش بتوانیم مجموعه ای از این آیین های عاشورایی را جمع آوری کنیم.