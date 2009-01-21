بوش بدلیل شکنجه زندانیان گوانتانامو باید محاکمه شود

به گزارش خبرگزاری مهر " مانفرد نوواک " مخبر ویژه سازمان ملل متحد درامر شکنجه در گفتگو با شبکه تلویزیونی " زد دی اف" آلمان خواستار تحت پیگرد قرار دادن قضائی جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا و دونالد رامسفلد وزیر دفاع سابق این کشور به اتهام شکنجه زندانیان در زندان گوانتانامو و بد رفتاری با آنان شد.

نواک افزود: از بعد قضائی تکلیفی واجب و آشکار برعهده آمریکا است و آن ، شروع تحت پیگرد قرار دادن این دو فرد است چرا که واشنگتن با منشور سازمان ملل متحد درباره مخالفت با شکنجه زندانیان موافقت کرد و بر این اساس امضا کنندگان این سند متعهد به انجام مفاد آن به ویژه قانون مجازات ها به منظور تحت پیگرد قرار دادن جنایتکاران و متهمان می شوند.

این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد: همه ما امروز اسناد و مدارکی در دست داریم که امکان اطلاع از آن هم وجود دارد که ثابت می کند دونالد رامسفلد دستور استفاده از ابزار و آلات بازجویی از متهمان را صادر کرد و بالطبع مقامات بالاتر از وی در کاخ سفید از این مسئله مطلع بودند.

نواک که بعد از انجام تحقیقات سازمان ملل متحد ، گزارشی از زندان گوانتانامو ارائه داد، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تحت پیگرد قرار دادن جرج بوش و دونالد رامسفلد وجود دارد، گفت : با توجه به اسناد و مدارک موجود، بله امکان محاکمه بوش و رامسفلد وجود دارد.

این درحالی است که گروه های فرانسوی، آلمانی و آمریکایی مدافع حقوق بشر خواستار تحت تعقیب قرار دادن دونالد رامسفلد به اتهام شکنجه زندانیان گوانتانامو شدند.

همچنین گزارشی که اخیرا مجلس سنای آمریکا تهیه کرد بر مسئول بودن رامسفلد و دیگر مسئولان آمریکایی در بد رفتاری با زندانیان زندان گوانتانامو تاکید کردند.

دراین گزارش آمده است: رامسفلد دستور به استفاده از بدترین ابزار و آلات برای بازجویی از زندانیان گوانتانامو را در دوم دسامبر 2002 صادر کرد.

همچنین با استناد به سندی که بوش در هفتم فوریه همان سال به امضا رساند، دونالد رامسفلد دستور به استفاده از ابزار و آلاتی را که تا زندانیان را تا حد مرگ پیش می برد، صادر کرد.