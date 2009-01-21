افزایش سه برابری ناوگان اتوبوسرانی شهری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسین ساویز ظهر امروز در مراسم افتتاح چند طرح عمرانی سازمان اتوبوسرانی الوند و حومه در استان قزوین گفت: به منظور رعایت حال مردم تنها یک سوم هزینه جابجایی شهری به وسیله بلیت از مردم گرفته می شود و یک سوم هزینه ها از سوی شهرداریها و یک سوم بقیه هم از محل اعتبارات دولتی تامین و پرداخت می شود.

قائم مقام اتحادیه اتوبوسرانی شهری کشور احداث ایستگاههای مکانیزه توقف مسافر، تغییر مبلمان اتوبوسها، راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمانهای اتوبوسرانی سراسر کشور، استفاده از لباسهای متحد الشکل رانندگان و نصب تجهیزات رفاهی در اتوبوسها مانند کولر را از برنامه های در حال اجرا و آینده این اتحادیه ذکر کرد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم با ارائه خدمات رفاهی مناسب و جلب رضایت مردم ، زمینه استفاده بیشتر شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی را فراهم کنیم.

ساویز همچنین از واگذاری 60 درصدی فعالیتهای این سازمان به بخش خصوصی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و طبق آیین نامه در مدت پنج سال بیش از 60 درصد فعالیتهای سازمانهای اتوبوسرانی سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا خدمات متناسب با نیاز مردم به شهروندان ارائه شود.

ساویز با اشاره به کمک دولت به تجهیز و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نیز اظهار داشت: 82 و نیم درصد از هزینه خرید اتوبوسهای جدید شهری از محل تبصره 13 اعتبارات دولتی تامین می شود و تنها 17 و نیم درصد قیمت اتوبوسها از سازمانهای اتوبوسرانی دریافت می شود.

این مسئول تجهیز و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و ترغیب مردم برای استفاده از خدمات این سازمانها را در کاهش هزینه ها ، آلودگیهای زیست محیطی، تامین آرامش روحی شهروندان و ایجاد شهرهای سالم و پاک ضروری خواند.