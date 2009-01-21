ایران میزبان 15 کشور خارجی است/ رقابت 36 ورزشکار ایرانی با 84 بازیکن خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر از 17 بهمن‌ماه در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز می شود و به مدت سه روز در دو بخش مردان و زنان پیگیری خواهد شد.

مالزی که مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات است همراه با کشورهای هند، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، بحرین، اسلواکی، ولز، آذربایجان، افغانستان، سوریه، آمریکا و سریلانکا برای شرکت در نوزدهمین دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر به ایران سفر می کنند. ایران نیز با در اختیار داشتن 16 بازیکن در هر یک از بخش‌های بانوان و مردان در این پیکارها شرکت می کند.

36 ورزشکار ایرانی و 84 بدمینتون‌باز خارجی شرکت کننده در این پیکارها در دو بخش انفرادی و دوبل با یکدیگر به رقابت می پردازند. فدراسیون بدمینتون 5 هزار دلار به عنوان جایزه نقدی مسابقات بین‌المللی دهه فجر در نظر گرفته است که بین نفرات اول تا سوم برتر هر بخش توزیع می شود.

"کانگ" رئیس کره‌ای فدراسیون جهانی بدمینتون به عنوان مهمان ویژه مسابقات دهه فجر به تهران سفر خواهد کرد.

نتایج به دست آمده در پیکارهای بین المللی بدمینتون دهه فجر در رنکینگ جهانی این رشته تاثیر مستقیم خواهد داشت.

مهدی کرباسیان رئیس فدراسیون بدمینتون امروز در نشست خبری خود پیرامون برگزاری مسابقات بین المللی دهه فجر گفت: پیش بینی می شود مسابقات امسال در سطح کیفی به مراتب بالاتری نسبت به سال‎‌های گذشته برگزار شود، چرا که کشورهایی مانند مالزی، هند، اسلواکی، پاکستان، انگلستان، آمریکا و سریلانکا بهترین‌های خود را برای حضور در پیکار‌های ایران معرفی کرده‌اند.

وی با اشاره به ترکیب تیم‌های مردان و زنان ایران برای شرکت در مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر اظهار داشت: 10 بازیکن هر یک از بخش‌های مردان و زنان از رده سنی بزرگسالان (19 سال به بالا) انتخاب شده‌اند. 6 بازیکن دیگر نیز پس از برگزاری دو مرحله مسابقات انتخابی در رده سنی نوجوانان و جوانان معرفی شدند.

کرباسیان در مورد داوران شرکت کننده در مسابقات تهران گفت: اکثر قضاوت‌های این بازی‌ها توسط داوران ایرانی که مورد تایید فدراسیون آسیایی بدمینتون هستند، انجام می شود. اما چند داور هم از غرب آسیا آنها را در امر قضاوت یاری می کنند. ضمن اینکه "سینک" از هند سرداور مسابقات است. آقای آزاد پهلوان و خانم حق نژاد نیز به عنوان معاونان وی انجام وظیفه می کنند.

رئیس فدراسیون بدمینتون با بیان اینکه رقابت‌های بین‌المللی دهه فجر فرصت خوبی برای آماده‌سازی بازیکنان ایرانی جهت شرکت در مسابقات آسیایی گوانگجو است، تصریح کرد: هدف اصلی فدارسیون بدمینتون حضور پرقدرت در بازی‌های گوانگجو است. به همین منظور از حضور تیم‌های خارجی در تهران برای برپایی اردوی مشترک با بازیکنان آنها استفاده خواهیم کرد.

کرباسیان افزود: تیم هند در قالب پنج بازیکن امروز وارد تهران شد و اردوی تمرینی خود را با تیم ایران آغاز کرد. در همین راستا سه شنبه هفته آینده نیز تیم چهار نفره مالزی به کمپ تمرینی مشترک ایران و هند اضافه می شود و تا آغاز مسابقات دهه فجر تمرینات خود را با بازیکنان ایرانی ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: بانوان بدمینتون‌باز پس از پایان مسابقات بین‌المللی دهه فجر نیز تمرینات مشترک خود را با تیم سریلانکا به مدت 15 روز ادامه خواهند داد.