بخش خصوصی در ارائه خدمات باید تابع دولت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان پیش از ظهر امروز در جلسه ساماندهی امور زائرین در مشهد که در محل فرمانداری برگزار شد، افزود: با توجه به نزدیک شدن دهه آخر صفر و ایام نزدیک شدن شهادت امام رضا(ع) و همچنین سال نو باید برای جلوگیری از بروز مشکلات در این ایام برنامه ریزی ویژه ای داشت.

وی اظهار داشت: به مناسبت شهادت امام رضا(ع) کسانی هستند که از اطراف شهر مشهد به صورت پیاده به زیارت امام هشتم می آیند به همین دلیل باید برای مقابله از بروز حوادث جاده ای برنامه ریزی دقیقی برای اینکه این زائران به سلامت به مشهد برسند انجام داد.

فرماندار مشهد خطاب به ادارات حمل و نقل گفت: زائران پیاده بدلیل نشان دادن خود به مردم و ایجاد فرهنگ سازی هنگام سفر به سمت مشهد از کنار جاده ها حرکت می کنند، بنابراین لازم است که اداره های مرتبط برای جلوگیری از حادثه اکیپ های ویژه امداد و کمک رسانی را به صورت تمام وقت در جاده ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز و دهه آخر ماه صفر، سفر ریلی به صورت گسترده صورت می گیرد، نیز افزود: نظارت برآژانس های مسافرتی بسیار مهم و ضروری است زیرا باید از ایجاد بازار سیاه در جلوی آژانس ها جلوگیری کرد.

فرماندار مشهد ادامه داد: بدلیل اینکه مشهد سالانه پذیرای تعداد زیادی زائر است که از طریق حمل ونقل ریلی وارد مشهد می شوند، لازم است که گمرگ راه آهن در اختیار ایستگاه راه آهن قرارگیرد تا سالن مسافری ایستگاه راه آهن مشهد را گسترش دهیم.

وی در رابطه با حمل و نقل ریلی از طریق اتوبوس و پایانه های مسافربری نیز اذعان کرد: متاسفانه هر ساله در حمل و نقل از طریق اتوبوس در استان و مشهد دچار مشکل می شویم.

موحدیان بیان داشت: برای اینکه مشکلات حمل ونقل اتوبوسی و جاده ای در مشهد حل شود، سازمان پایانه های مسافرتری باید اتوبوس هایی که در مسیرهای کم مسافر تردد می کنند را به مشهد بفرستد.

فرماندار مشهد در خصوص خطوط ویژه تاکسیرانی و حمل نقل درون شهری در روزهای عید و دهه آخر صفر نیز گفت: فرودگاه، ترمینال، راه آهن و حرم مطهر چهار خط بسیار مهم است که برای ارائه خدمات بهتر احتیاج به یک برنامه ریزی منسجم دارد.

وی گفت: در راه آهن و فرودگاه بدلیل اینکه تعداد قطار و پروازهای آنها را افزایش پیدا کرده خطوط تاکسیرانی این مکانها را در روزهای پیک تقویت کرد.

موحدیان در ادامه جلسه در رابطه با وجود منازل شخصی غیر مجاز نیز اظهار داشت: اگر منازل شخصی مجاز و غیر مجاز در مشهد ساماندهی و کنترل نشود لطمه بزرگی به صنعت هتلداری در این کلان شهر مذهبی وارد می شود.

وی نیز نظارت دقیق از سوی سازمانهای مرتبط را یکی از دلایل زیاد شدن منازل شخصی در مشهد دانست و ادامه داد: زمانی که هتل ها و مهمانپذیرها در بعضی از فصول سال خالی هستند، اما ما شاهد هستیم که خانه های شخصی دارای مسافرند و تنها راه مقابله با این کار وجود نظارت دقیق دستگاههای اداری و انتظامی است.

حسن موحدیان بیان داشت: ساماندهی و نظارت بر منازل شخصی باید به سرعت و جدیت انجام گیرد و منازل شخصی فقط باید در نوروز و سه ماه تابستان اقدام به پذیرایی از مسافران کنند.

فرماندار مشهد تاکید کرد: مهمترین راه مقابله با افزایش منازل شخصی و غیر مجاز، اطلاع رسانی و نصب تابلو برای منازل مجاز که زیر نظر سازمان گردشگری و نیروی انتظامی است می باشد.